Ligt de sleutel tegen Brazilië aan de cornervlag of achter de schuimstreep?

Weet u wanneer Brazilië nog een tegendoelpunt uit open spel slikte? Stilstaande fases dus niet meegerekend? Wel, tijdens dat doelpunt was er nog geen referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, had Harvey Weinstein nog geen aanklachten voor seksueel misbruik aan zijn been en liep Hugh Hefner nog levend en wel in badjas rond. 5 september 2017 was het. Vandaag exact tien (!) maanden geleden dus. Radamel Falcao kopte toen een voorzet van Santiago Arias voorbij Alisson (zie hier).

Diezelfde doelman raapte sindsdien nog slechts twee keer een bal uit zijn netten. Twee keer was Brazilië even niet alert op een hoekschop waardoor Tomoaki Makino (Japan) en Steven Zuber (Zwitserland) binnenkopten. Om de defensieve kracht van Brazilië op in Rusland nogmaals te accentueren: de Seleçao stond op het WK nog maar vijf schoten naar het doel toe.

Naar de Rode Duivels dan, want de laatste keer dat zij scoorden op een stilstaande fase is exact één jaar en één maand geleden. Oké, aan het kopbaldoelpunt van Jan Vertonghen tegen Japan ging ook een hoekschop vooraf, maar voor de bal tot bij Vertonghen komt passeert hij twee Japanse benen, een Japans hoofd en Japanse vuisten. Dus: op 5 juni vorig jaar troffen we voor het laatst raak uit een spelhervatting, toen Marouane Fellaini in een oefenwedstrijd tegen Tsjechië zijn kruin tegen een hoekschop van Dries Mertens zette. Net op de manier waarop Brazilië zich dit jaar liet ringeloren, scoorde België dus al even niet meer.