Ligue 1-revelatie Karl Toko Ekambi: op weg naar de top

Met 16 goals in 30 matchen is Karl Toko Ekambi (25) een van de revelaties van de Franse competitie. Hij staat vierde in de topschuttersstand, waarin hij duelleert met spitsen als Nabil Fekir, Mariano Diaz en Florian Thauvin.

Met ook nog vier assists maakt de aanvaller zijn beste seizoen door sinds hij prof werd. Hij is betrokken bij meer dan de helft van de goals van SCO Angers. De club, die nog altijd vecht tegen de degradatie, mag haar goalgetter danken als ze het behoud verzekert.

Carrière

Karl Toko Ekambi werd prof in 2010 bij FC Paris, op dat moment in de derde afdeling, en zette sindsdien voortdurend stappen vooruit. Na 21 goals voor Paris ruikt FC Sochaux een zaakje en in de zomer van 2014 trekt het de Kameroense international aan. In twee seizoenen Ligue 2 met Sochaux vindt hij 25 keer de weg naar het net. De stap naar de Ligue 1 is dan logisch.

In eerste klasse speelt hij bij Angers een goed eerste seizoen. In de schaduw van Famara Diédhiou weliswaar, maar hij scoort niettemin zeven keer. Hij pakt ook zijn eerste trofee, met Kameroen wint hij de Afrika Cup in 2017. Hij ontbolstert nu helemaal, mede dankzij het vertrek van Diedhiou naar het Engelse Bristol City.

Groeimarge

Deze winter waren meerdere clubs van over het Kanaal geïnteresseerd in hem. Brighton bracht een bod van 14 miljoen euro uit. Tevergeefs. 'Hij heeft nog een ruime groeimarge. Ik hoop dat hij naar een grote club zal gaan, want dat verdient hij', vertelde onlangs zijn coach Stéphane Moulin aan Le Parisien.

Dat zal allicht niet te lang duren: Borussia Dortmund zit achter hem aan. De kans dat Angers zijn goudhaantje komende zomer kan behouden, is dus klein. De carrière van Karl Toko Ekambi neemt een hoge vlucht en lijkt nog niet aan de top te zitten.

Sebastien Gobbi