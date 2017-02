Lionel Messi vs. Mickey Mouse: 1-0: voetbaltoerisme is booming business

Op zaterdagochtend kun je in de luchthaven van Charleroi het speelschema van de Premier League aflezen aan de klederdracht van de toeristen. Om 7 uur stipt vertrekt de vlucht naar Manchester, en 95 procent van de reizigers gaat voor het voetbal. De ene week willen ze het Manchester United van Marouane Fellaini zien spelen - en draagt iedereen rode shirts. De volgende week is het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany aan de beurt - en kleurt Charleroi blauw. In Manchester Airport ontmoeten de Belgen supporters uit Bremen, Eindhoven, Krakau en Boedapest: Ryanair-vluchten die uitsluitend draaien om voetbal. De kosmopolitische voetbalfan is opgestaan. Vraag hem niet welke club in België dreigt te degraderen, maar de Primera División? Daar weet hij alles over. De grote competities zijn internationaal gegaan. Ze worden overal ter wereld uitgezonden, en dat spreekt tot de verbeelding: waarom naar de Freethiel tuffen als je ook naar Old Trafford, Camp Nou of San Siro kunt?

