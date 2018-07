Liverpool biedt AS Roma 70 miljoen euro voor doelman Alisson Becker

Britse media melden dat FC Liverpool, de club van Rode Duivel Simon Mignolet, bij AS Roma een bod van 62 miljoen pond (70 miljoen euro) heeft gedaan op doelman Alisson Becker.

Als de Romeinen het bod aanvaarden, wordt Becker (25) de duurste doelman in de voetbalgeschiedenis. Dat record staat al zeventien jaar op naam van Gianluigi Buffon, die in 2001 de overstap maakte van Parma naar Juventus voor circa 53 miljoen euro.

De Giallorossi hebben het bod nog niet aanvaard, naar verluidt willen ze minstens 74 miljoen euro voor hun Braziliaanse doelman.

Brazilië

Becker, die in 2016 door AS Roma werd weggehaald bij Internacional in zijn geboorteland, is ook de eerste keuze in doel van de Seleçao, waarmee hij op het afgelopen WK in Rusland in de kwartfinales sneuvelde tegen België.

Een eventuele transfer van Becker naar Liverpool zou slecht nieuws zijn voor Mignolet, die onder trainer Jürgen Klopp afgelopen seizoen al zijn plaats als eerste doelman moest afstaan aan Loris Karius. De Duitser was met twee blunders echter voor een groot deel verantwoordelijk voor de nederlaag in de Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1) en ging recent in een oefenwedstrijd opnieuw in de fout.