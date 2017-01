Liverpool - Chelsea is ook een beetje Mignolet - Courtois

Mignolet

"Het is tijd om iets recht te zetten, en dit is daar de perfecte wedstrijd voor." - Simon Mignolet

"Simon moet nu wat geluk hebben en geen fouten maken. Ze zullen de goals die hij incasseert sowieso met een vergrootglas bekijken." - Marc Degryse

"Klopp lanceerde Karius, daarom heeft die laatste wat meer respijt. Als Mignolet zou spelen als Karius, had hij al lang de club moeten verlaten." - Geert De Vlieger

"Simon traint op een heel hoog niveau." - Jürgen Klopp

"Karius speelde omdat Mignolet niet goed genoeg was, maar die laatste staat nu opnieuw in doel. Liverpool heeft een keepersprobleem." - Jamie Carragher

"Ik heb Karius niet verteld wanneer hij terug in de ploeg staat. Zo werkt voetbal niet. Simon krijgt nu zijn kans." - Jürgen Klopp

Courtois

"Als we winnen tegen Liverpool en Arsenal halen ze ons niet meer in. Dit wordt een beslissende week in de titelstrijd." - Thibaut Courtois

"Voor mij is Thibaut een van de beste -zo niet de beste - doelman ter wereld." - Antonio Conte

"Ik ben tevreden met de doelmannen die ik ter beschikking heb." - Realcoach Zidane over de interesse van zijn club voor Courtois

"Voor Courtois is een carrière als die van Buffon weggelegd. Hij kan een legende worden bij Chelsea." - Antonio Conte

"Elke speler heeft een aanpassingsperiode nodig, behalve Courtois. Die staat er meteen." - Geert De Vlieger

"Courtois heeft dit seizoen grote stappen gezet in het uitvoetballen." - Antonio Conte

Jonas Van Himbeeck