Liverpool: de indrukwekkende progressie van Adam Lallana onder Jürgen Klopp

Een eindje lopen, tijdens en na de feestdagen is dat een veelvoorkomende manier om aan de lijn te werken. Misschien dacht Adam Lallana (28) er ook zo over. Op 31 december had hij in de match tegen Manchester City 12,880 kilometer achter de kiezen. Niemand deed beter op speeldag 19 van de Premier League. Twee dagen later liep hij tegen Sunderland 13,200 kilometer, opnieuw het dagrecord.

Aangezien Jürgen Klopp in Liverpool arriveerde met de reputatie een coach te zijn die niet toegeeft op het aantal gelopen kilometers, kan hij niet anders dan houden van de Engelse international.

Impact

De flankspeler die Brendan Rogers bij Southampton ging halen, is onder de Duitser een centrale middenvelder geworden. Met groot succes overigens, want dit seizoen, het eerste dat begon met Klopp aan het roer, was hij vaker beslissend dan ooit tevoren.

'Ik denk dat ik op mijn leeftijd die stap vooruit moet zetten en meer impact hebben in de rechthoek en op het spel van mijn ploeg', verklaarde Lallana enkele maanden geleden aan The Guardian.

Hij voegde de daad bij het woord, want halverwege de competitie scoorde hij al zeven keer en gaf hij evenveel assists. Dat was al geleden van het seizoen 2013/14, zijn laatste bij Southampton. Toen had hij negen keer gescoord en vijf assists gegeven. Net als dit seizoen dus veertien beslissende acties.

Bijsturing

'Ik ben een speler die van pressing houdt en die ook graag wat vrijheid krijgt', zegt Lallana, die zich dus kiplekker voelt bij Liverpool, dat hoog op de helft van de tegenstrever speelt. Het stelt daarbij offensieve spelers op die Pep Guardiolajaloers moeten maken. Lallana speelt samen met Philippe Coutinho, Roberto Firminoof SadioMané, die hij in volle ren kan bedienen.

Dat dankt hij ook aan een kleine bijsturing van zijn positie door Klopp, iets meer naar rechts op het middenveld: wanneer hij de bal daar krijgt, ligt die meteen goed voor zijn linker om een actie te starten. En nooit sinds hij in de Premier League speelt, kreeg hij die bal zo vaak als dit seizoen: 44,6 passes per match. Daar valt al iets mee aan te vangen...