Loting Champions League: Atlético, Dortmund en Monaco zijn tegenstanders Club Brugge

De eerste speeldag wordt op 18 en 19 september afgewerkt.

Voor de Bruggelingen is het de zesde keer dat ze naar de groepsfase van het kampioenenbal mogen. In Monaco kwamen er aantrekkelijke tegenstanders uit de bus en werden er verre en onaantrekkelijke verplaatsingen naar onder meer Moskou vermeden. Het sterkste team in groep A is ongetwijfeld de Spaanse grootmacht Atlético, momenteel vicekampioen in Spanje en vorig seizoen nog winnaar van de Europa League.

Sinds het vertrek van Yannick Carrasco naar China zitten er geen landgenoten meer in het team van succescoach Diego Simeone, dat sinds vorig seizoen in het imposante Wanda Metropolitano speelt.

Uit de tweede pot kwam er met Borussia Dortmund de nummer vier uit Duitsland, waar Rode Duivel Axel Witsel deze zomer zijn nieuwe thuishaven vond. Borussia heeft slechte herinneringen aan eerdere confrontaties met Club in Europa, want de vorige twee confrontaties eindigden met evenveel teleurstellingen voor de Duitsers. In het seizoen 1987-1988 kregen de Borussen in de UEFA Cup een 5-0 om de oren in het Olympiastadion, in het seizoen 2003-2004 schakelde Club het sterke Dortmund verrassend uit in de voorrondes van de Champions League.

AS Monaco is dan weer de Franse vicekampioen en sinds vorig jaar de werkgever van Youri Tielemans.

De landskampioen is de enige Belgische vertegenwoordiger op het kampioenenbal. Vicekampioen en bekerwinnaar Standard sneuvelde in de derde voorronde tegen Ajax en is daardoor veroordeeld tot de Europa League.

Club was als Belgische landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase en moest dus geen voorrondes afhaspelen. Op basis van de clubranking werden de Bruggelingen in pot vier onderverdeeld en dus zouden er sowieso sterke tegenstanders uit de bus komen. Twee jaar geleden zat Club nog in pot drie en werd er met Leicester City, Porto en FC Kopenhagen op het eerste gezicht niet al te zwaar geloot, maar uiteindelijk sloten de Bruggelingen hun Europese campagne met een troosteloze nul op achttien af. Vorig seizoen pakte Anderlecht drie punten op het kampioenenbal dankzij een zege tegen Celtic.