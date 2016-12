Louis van Gaal genoemd bij PSG

Het rijk van trainer Unai Emery bij Paris Saint-Germain is zo goed als uit, tenminste als we de Franse media mogen geloven. De regerende kampioen leed afgelopen weekend bij Guingamp (2-1) al zijn vierde nederlaag van het seizoen, dat zijn er dubbel zoveel als in het hele vorige seizoen.

Uit zijn jongste drie competitiematchen puurde de club van de steenrijke voorzitter Nasser al-Khelaifi amper 1 op 9. Eerder deze maand ging het ook al zwaar onderuit op bezoek bij Montpellier (3-0) en kwam het thuis niet verder dan een gelijkspel tegen leider Nice (2-2).

In het klassement is PSG daardoor weggezakt naar de derde plaats, op zeven punten van de verrassende leider Nice.

Ontslag

Hoewel de spelers van PSG mea culpa slaan, weet de Franse zender TF1 dat Emery's laatste uur geslagen heeft en dat technisch directeur Patrick Kluivert zelfs al een vervanger in gedachten heeft. Dat is naar verluidt niemand minder dan... Louis van Gaal.

Een opmerkelijke naam aangezien de Nederlander, intussen 65, altijd heeft gezegd dat hij na Manchester United een punt achter zijn trainerscarrière zou zetten - onder meer onder druk van zijn vrouw. Bij de Engelse recordkampioen werd King Louis afgelopen zomer aan de deur gezet.

Andere namen die circuleren als eventuele opvolgers voor Emery zijn de Italianen Roberto Mancini en Fabio Capello.

Een ding lijkt zeker: PSG ontvangt woensdag Lorient en Emery kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. (KVDA)