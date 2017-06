Lucas Biglia op weg naar Milan

Verwacht wordt dat Lucas Biglia (31), momenteel aan de slag met de Argentijnse nationale ploeg, begin volgende week de overstap maakt van Lazio naar AC Milan, waar de nieuwe Chinese eigenaars met trainer Vincenzo Montella op zoek zijn naar een competitief elftal.

Biglia is volgend seizoen bij Lazio eind contract en gaf al aan dat hij zijn verbintenis niet wil openbreken. Daarom deelde Lazio-eigenaar Claudio Lotito vorige week mee dat hij voor volgend seizoen niet meer rekent op de Argentijn, die de afgelopen twee jaar één van de betere spelers in de Serie A was.

Toen Biglia in 2013 van Anderlecht overkwam, kende hij een moeilijk aanpassingsseizoen. Vanaf 2014-2015 groeide hij echter uit tot een vaste waarde, kreeg een jaar later de kapiteinsband om, en verlaat nu meer dan waarschijnlijk Lazio. Alleen vraagt Lotito als transfersom minstens 22 miljoen. Als beide clubs tot een akkoord komen, wacht de middenvelder bij AC Milan een contract voor drie jaar waarbij hij drie en een half miljoen euro per seizoen gaat verdienen.