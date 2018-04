Lucien Favre: het einde van de idylle met Nice?

Op 24 mei 2016 maakt OGC Nice officieel bekend dat het een nieuwe trainer heeft. Het gaat om Lucien Favre, die vrij is sinds zijn vertrek bij Borussia Mönchengladbach in september van het jaar ervoor. De Zwitser volgt Claude Puel op bij Nice.

Ondanks de interesse van Marseille en Lyon kiest hij voor de stad aan de Azurenkust. Hij komt in Frankrijk aan met een goedgevuld cv: twee keer kampioen van Zwitserland (in 2006 en 2007) en drie keer Trainer van het Jaar in de Bundesliga (2009, 2011 en 2015).

De samenwerking tussen Nice en zijn nieuwe tacticus verloopt in diens eerste seizoen op wieltjes. Dankzij een oordeelkundige rekrutering ( Jean Seri, Mario Balotelli, Younès Belhanda, Dalbert Henrique, Bonfim Dante, Wylan Cyprien) en de ontbolstering van enkele jongeren ( Vincent Koziello, Malang Sarr) doen de troepen van Favre lang mee voor de titel, maar kraken ze in de eindsprint. Uiteindelijk werd OGC Nice vorig seizoen derde, een ranking die het al veertig jaar niet meer gekend had!

In de zomer van 2017 staat de naam van de trainer logischerwijze hoog op een aantal verlanglijstjes. Borussia Dortmund maakt hem het hof, maar Favre blijft in Frankrijk. Vandaag, op zeven speeldagen van het einde, kan Nice hoogstens nog de vijfde positie in het klassement behalen.

Het tweede seizoen van Favre verloopt heel wat moeizamer. Het lijkt nu al zeker dat hij zijn contract, dat afloopt in juni 2019, niet zal uitdoen. Verwacht wordt dat hij vanaf deze zomer terug in de Bundesliga zal opduiken. Daar wordt hij sinds zijn passages bij Hertha BSC en Borussia Mönchengladbach erg gewaardeerd.

Borussia Dortmund heeft zich alweer aangemeld. En ook Bayern München, dat naar een opvolger voor Jupp Heynckes zoekt, zou geïnteresseerd zijn. Om Lucien Favre binnen te halen moet zijn toekomstige werkgever het laatste contractjaar van Nice afkopen. Daar zou volgens France Football een bedrag op plakken van 3 miljoen euro. Geen onoverkomelijke hindernis voor de Duitse topclubs.

Sebastien Gobbi