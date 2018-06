Luis Suárez: 'Wat op de vorige WK's gebeurde, zit nog diep'

Het minste wat je van Luis Suárez (31) kan zeggen, is dat een WK-deelname voor hem nooit onopgemerkt verloopt. In 2010 in Zuid-Afrika haalde Uruguay zijn eerste halve finale sinds 1970 dankzij zijn goals en dankzij ... zijn handspel in de kwartfinale tegen Ghana. Resultaat: rood voor hem, maar Uruguay naar de halve finales, dankzij zijn offer. Waar het zonder hem wel verloor. Vier jaar geleden beet hij ondanks de 1-0-zege tegen Italië verdediger Giorgio Chiellini in de schouder. Na de uitsluiting volgde nog vier maanden schorsing, terwijl hij net van Liverpool naar Barcelona getransfereerd was voor 82 miljoen euro. Sindsdien legt de man die opgroeide in armoede en via Groningen en Ajax aan de Europese top belandde bij Liverpool en Barcelona, een onberispelijk parcours af, en overleefde hij met Uruguay alvast de groepsfases op zijn derde WK.

Als het van de spits zelf afhangt niet zijn laatste... 'Bij het volgend WK zal ik 35 zijn, op die leeftijd kan dat toch nog? Maar in afwachting vind ik het fantastisch dat ik mijn derde WK mag spelen. Hoe ouder ik word, hoe beter ik me fysiek voel. En ik heb me voorgenomen om die blunder van het vorige WK niet meer te maken. Ik had Uruguay toen verder kunnen brengen, had ik me anders gedragen.'

'Wat de vorige twee keer gebeurde, zit nog diep. De eerste keer was ik na mijn rode kaart kapot, maar toen Ghana de penalty die volgde op mijn hands miste, veranderde dat. De tweede keer had ik mijn ploeg beter kunnen helpen. Ik heb niet alleen maar een fout gemaakt. Toen ik van het veld werd gestuurd, deed dat ook de trainer en mijn ploegmaats pijn, een pijn die ze meenamen in hun volgende match.'

Messi

Op dit WK in Rusland is het goed mogelijk dat Luis Suárez op een bepaald moment oog in oog komt te staan met collega en goeie vriend Lionel Messi. De Uruguayaanse aanvalsleider bevestigt dat hij een unieke band heeft met de vedette van FC Barcelona. 'We zijn allebei ongeveer even oud en zijn allebei vader. We houden ervan om plezier te maken en maté te drinken. Soms gaan we samen uit eten. Dat schept op de duur een band, en daaruit ontstaat wederzijds vertrouwen. In het voetbal is het erg moeilijk om echte vrienden te maken, zeker als je op dezelfde positie speelt. In elke ploeg heb je veel ego's. Bij Barcelona is dat niet het geval. Dat is de afgelopen jaren ook gebleken. Messi heeft me vaak geholpen op het veld, en als ik hem kan helpen, doe ik dat graag. Er is geen afgunst tussen ons, wel trots. De trots om iets met een vriend te mogen delen.'

Ze zijn zelfs buren in Barcelona. 'We wonen op een paar meter van mekaar. Onze oudste zonen zijn respectievelijk vier en vijf, gaan naar dezelfde school en zitten op dezelfde voetbalschool. En onze vrouwen kunnen het ook goed met elkaar vinden, ze runnen samen zelfs een schoenwinkel.'

Javier de Leon