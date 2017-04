Lukaku en Everton op weg naar recordseizoen

Met zijn eerste doelpunt tegen de regerende kampioen evenaarde Lukaku zondagmiddag het record van ex-voetballer Fred Pickering uit 1965. Die scoorde 52 jaar geleden acht competitiewedstrijden op rij in Goodison Park. Dat record kan volgende week al verbroken worden. Everton ontvangt komend weekend namelijk Burnley, waardoor Lukaku het record dan al uit de tabellen kan schieten.

De teller van de 23-jarige sluip- en topschutter staat intussen op 23 treffers. "We hebben nog altijd de intentie om hem te houden, maar de keuze ligt bij hem. Iedereen weet dat hij zijn eigen ambities heeft", aldus trainer Ronald Koeman bij BBC. Van zijn 23 doelpunten scoorde Lukaku er 15 voor eigen publiek. "Hij is in mijn ogen de beste afmaker en één van de beste aanvallers ter wereld. Ik hoef het hem niet te leren."

Meest productieve seizoen ooit?

Koeman is mede dankzij Lukaku met The Toffees op weg om de het meest productieve seizoen in de clubgeschiedenis te draaien. Met nog drie thuiswedstrijden op de kalender scoorde Everton nu al 38 goals in Goodison Park. Daarmee evenaart het nu al het clubrecord dat Roberto Martínez in 2013/2014 vestigde.

Dat doelpuntenrijk seizoen vertaalt zich ook in punten. Everton puurde al 37 punten uit 16 thuisduels. Enkel stadsgenoot Liverpool ging aan de andere kant van de Mersey met drie stuks lopen. Slechts twee teams houden er dit seizoen een betere thuisreputatie op na in Engeland. Op Stamford Bridge hield leider Chelsea 39 punten thuis, terwijl eerste achtervolger Tottenham Hotspur met maar liefst 44 punten het best op eigen bodem presteert.

Dramatische cijfers op verplaatsing

Op verplaatsing vergaat het Everton heel wat minder. Van de 48 punten dat het in uitwestrijden kon behalen, namen Lukaku en co er slechts 17 mee naar huis (35 procent). "In thuiswedstrijden zorgen onze fans voor een groot voordeel. We moeten ons nu ook op verplaatsing tonen. We willen Manchester United en Arsenal onder druk zetten."

Everton bekleedt in de stand momenteel de zevende plek en mag zo naar de derde voorronde van de Europa League, maar kan zich van alle kwalificatiewedstrijden ontdoen als het nog minstens één plek in de rangschikking stijgt. Op de slotspeeldag trekt het nog naar Arsenal.