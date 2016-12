Lukaku: 'Martínez heeft me bij wijze van spreken uit de gevangenis gehaald'

Romelu Lukaku over...

... bondscoach Roberto Martínez:

Ondanks het gebrek aan resultaten was het Wigan van Martinez qua spelbeeld één van de beste ploegen in de Premier League

... zijn moeizame verhouding met het Belgische publiek:

'Ik heb drie jaar met Roberto Martinez gewerkt, ik weet goed wat hij van me verwacht, waar en hoe ik moet lopen. Vandaag kent iedereen zijn taak bij de Rode Duivels. Een speler in balbezit heeft vijf, zes opties, vooral in deze 3-4-3. Bij Anderlecht speelden we dat al bij de jeugd. Soms is het alsof ik weer bij de jeugd speel, met al die opties, spelen in twee tijden, met een hoge pressing. Ondanks het gebrek aan resultaten was het Wigan van Martinez qua spelbeeld één van de beste ploegen in de Premier League. Ik snapte snel dat ik zo'n trainer nodig had om beter te worden. Hij zei me: ik weet dat je sterk bent met 70 meter ruimte voor je, dat niemand je dan kan afstoppen omdat je zo snel en zo sterk bent, maar ben je ook in staat om het verschil te maken in de laatste 30 meter tegen een gegroepeerde verdediging? Kan je daar nog ruimte voor jezelf maken? Welnu: ik ga je daarbij helpen.'

Sinds Martinez' komst kende ik alleen nog maar goeie matchen

... de hulp van Thierry Henry:

'Omdat ik al erg jong begonnen ben als prof. Veel mensen dragen nog de beelden mee van toen ik in België voetbalde, en hebben niet gezien hoe ik sindsdien geëvolueerd ben. Bij de nationale ploeg had ik minder goeie, maar ook goeie matchen. Martinez heeft me bij wijze van spreken uit de gevangenis gehaald. Sinds zijn komst kende ik alleen nog maar goeie matchen. Pas op: dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor Eden (Hazard, nvdr), Kevin (De Bruyne, nvdr), Meunier, Carrasco, Ciman.'

Ik moet meer een speler worden die in staat is een wedstrijd te doen kantelen

... het record van 30 goals voor de nationale ploeg:

'Er is iets waar hij wil dat ik er aan werk, maar ik ga dat hier niet zeggen, behalve dat hij me er gaat mee helpen. Hij wil wel dat ik meer acties ga maken, zelf. Tevoren scoorde ik niet wanneer ik geen voorzet kreeg of geen pass in de diepte. Henry vindt dat ik ook moet scoren door zelf een actie te maken en die af te werken, in de zestien meter. Een beetje zoals tegen Bosnië. Dat moet ik vaker doen. Ik moet meer een speler worden die in staat is een wedstrijd te doen kantelen.'

'Dat record wil ik breken. Als het gebeurt, zou ik graag die prijs uit handen van Paul Van Himst krijgen, want ik heb veel respect voor die man. Hij kent me van toen ik nog bij de jeugd van Anderlecht speelde. Als iemand me kan beoordelen, dan is hij het wel.'

Lees het volledige interview met Romelu Lukaku in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 december.