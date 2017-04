Lukaku: 'Mino zegt de waarheid in je gezicht'

In april 2015 poseert Lukaku trots aan de zijde van zijn beroemde makelaar, Mino Raiola, die met Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic al enkele toppers in zijn portefeuille heeft. Het is Lukaku die de eerste stap zette om met hem in zee te gaan: 'Ik had nood aan een raadgever en ik heb gebeld met mijn maat Ouasim Bouy, die ik al ken sinds mijn elfde. Ik vroeg hem het nummer van zijn makelaar Mino Raiola en ik heb hem gebeld.'

'Waarom Raiola? Omdat ik het boek van Zlatan gelezen had, waarin hij vertelde hoe hij hem uitgekozen had. Ik wilde hetzelfde. Want Zlatan speelde wel goed toen hij 22 of 23 was en Ajax verliet, maar hij scoorde onvoldoende. Raiola toonde hem een lijst met goalgetters en hun statistieken: David Trezeguet, Pippo Inzaghi, Adrej Sjevtsjenko...'

'Bij mij waren de statistieken goed, maar het was niet de top van de competitie en dat heeft hij me voor de voeten geworpen. Zo is Mino met zijn spelers: hij zegt de waarheid in je gezicht. Als het niet goed is, dan is het niet goed. Er waren momenten dat hij kwaad op me was, maar uiteindelijk had hij wel gelijk. In het begin was het een flinke aanpassing, want ik was het niet gewend dat iemand me zo flink de waarheid zei als Mino deed. Maar ik ben hem dankbaar, want op een cruciaal moment in mijn carrière heeft hij me naar de top gebracht.'

Lees de volledige reportage over Romelu Lukaku in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 april.