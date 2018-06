Lukaku: 'We kunnen nog beter'

Na de 3-0 tegen Panama hebben de Belgen nu al acht keer gescoord in Rusland, geen enkel land doet beter.

'Het is goed om de spelers zo voor elkaar te zien strijden,' zei Martinez. 'Daarbovenop komt het talent en de kwaliteit.'

Tegen Panama moesten de Rode Duivels wachten tot de 47e minuut voor het eerste doelpunt, tegen Tunesië opende Eden Hazard al na zes minuten de score vanaf de strafschopstip. 'Vandaag was het een andere wedstrijd in vergelijking met de match tegen Panama. De Panamezen zakten diep terug en speelden gestructureerd, we moesten toen oplossingen vinden. Vandaag hadden de Tunesiërs de verdienste dat ze hoog druk zetten en er een open wedstrijd van maakten. We verwachtten dat, Tunesië moest winnen.'

'Het is goed dat we ons weten aan te passen aan verschillende soorten wedstrijden. Er is het verlangen om oplossingen te vinden. Soms zagen we af. Maar toen we volop voorwaarts gingen, leken we erg scherp', besloot Martinez.

'Nog verbeteren'

Lukaku, die al vier keer scoorde in Rusland en daarmee samen met Cristiano Ronaldo topschutter is, zei in zijn eerste reactie dat 'we nog beter kunnen'.

'Het voornaamste op een toernooi als het WK is dat je het beter doet dan in de vorige wedstrijd. Dat hebben we vandaag gedaan. Tegen Engeland moet het nog beter.'

'Als je tegen betere landen speelt, heb je nog meer focus nodig en moet je meer goals maken', vervolgde Lukaku, die België nog efficiënter wil zien worden. 'Vandaag hebben we er vijf gemaakt maar het hadden er zeven of acht kunnen zijn. We weten dat als ploeg en we weten dat we elke wedstrijd beter moeten worden.'

Met vier goals deelt Lukaku de leiding in de topschuttersstand met Cristiano Ronaldo. 'Maar dat is niet het einddoel. Zo ver mogelijk geraken in het toernooi is dat wel. Als ik mijn ploeg kan helpen met het beste wat ik kan, en dat is scoren, des te beter.'

Volgens de spits van Manchester United is België ook na de demonstratie tegen Tunesië geen topfavoriet voor de wereldtitel. 'Als we een prestatie zoals vandaag tegen een topland kunnen leveren, zal iedereen België wel als een van de favorieten beschouwen', denkt hij. 'Wij weten wat we moeten doen en we kijken al uit naar de volgende wedstrijd tegen Engeland.'

'In ons systeem kan de dreiging van overal komen. Vandaag hebben we dat op een heel goede manier getoond. Maar we weten ook dat we nog beter kunnen dan vandaag. Dat is het mooie aan voetbal, dat je altijd beter kan spelen dan in de vorige wedstrijd.'

'Niet rekenen'

'We wisten niet dat we zo gemakkelijk kunnen scoren', zo reageerde Yannick Carrasco voor de microfoon van Sporza/RTBF. Hij sprak van 'een hele mooie match van de ploeg'.

Dat de wedstrijd tegen Tunesië zoveel beter verliep dan tegen Panama, ook voor Carrasco zelf, lag aan de grotere ruimte dat Tunesië, dat moest aanvallen, liet.

Of België nu topfavoriet is, doordat zoveel andere topteams eerder struikelend door het toernooi gaan, wil de linkerflankspeler niet gezegd hebben. 'We moeten gewoon spelen om te winnen'.

En ook tegen Engeland, de volgende tegenstander, moet niet gerekend worden, vindt Carrasco. 'We moeten gewoon onze wedstrijd spelen, net als vandaag. Het vertrouwen, dat is heel belangrijk voor onze ploeg.'