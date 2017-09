Maak kennis met FC Guardiola

Toegegeven, het waren twee thuiswedstrijden, maar de bezoekers waren niet van de minste: het Atlético Madrid van Diego Simeone werd op 2-2 gehouden en het Málaga van Míchel ging de boot in met 1-0 in het Estadi Montolivi. Geen onaardige start voor een club die voor het eerst in zijn 87-jarige bestaan in de Spaanse eerste klasse aantreedt.

Het was wel alle hens aan dek om een en ander in orde te brengen. 'We kwamen op zowat alle vlakken tekort', zegt voorzitter Delfí Geli. 'We moeten nu elk jaar groeien, zeker wat aantal supporters betreft. De kinderen van hier zijn nu niet meer voor Barcelona of Espanyol, maar voor Girona.'

Om te groeien is de steun van Manchester City meer dan welkom. Eind vorige maand raakte bekend dat City Football Group, de holding waarvan de Citizens deel uitmaken, en Girona Football Group 88,6 procent van de clubaandelen gekocht hebben. De eigenaar van Girona Football Group is Pere Guardiola.

De broer van Pep is al langer dan vandaag bij de Catalaanse club betrokken. Toen Girona in 2015 onder een schuldenberg dreigde te verdwijnen, onderhandelde hij met TVSE Futbol. De Franse groep werd toen meerderheidsaandeelhouder en redde de club. Even later was het opnieuw Pere Guardiola die voorstelde aan City om eens een kijkje te komen nemen bij Girona. De onderhandelingen dateerden al van 2016.

Girona treedt nu toe tot het netwerk van City Football Group, waartoe ook onder meer het Amerikaanse New York City, het Australische Melbourne City, het Uruguayaanse CA Torque en het Japanse Yokohama Marinos behoren. Vijf spelers die op overschot waren bij City zijn bij Girona gestald: Pablo Maffeo, Aleix García, Douglas Luiz, Marlos Moreno en Larry Kayode. Jason Denayer ging uiteindelijk naar Galatasaray. Coach is Pablo Machín, een man met haast geen ervaring in eerste klasse. Zijn hoofddoel is het behoud, maar de start is alvast veelbelovend.