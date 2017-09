'Maatregelen om excessen in het voetbal aan banden te leggen zijn er alleen voor de galerij'

Dertig jaar is het geleden dat KV Mechelen zich opmaakte voor een vergulde Europese campagne. Die leidde over Dinamo Boekarest, het Schotse St. Mirren, Dinamo Minsk en Atalanta Bergamo naar Straatsburg waar Ajax in de finale van de Europacup voor Bekerwinnaars met 1-0 werd geklopt. Het was de laatste zege van een Belgische club in een Europabeker. Aad de Mos zorgde toen als trainer voor een prestatie die nog maar zelden is vertoond. Hij rangeerde tweeënhalf jaar eerder spelers uit die niet mee konden in de discipline en trok hongerige voetballers aan die elders waren afgeschreven. De Mos zette eerst een fundament neer en bouwde dan het dak. Vaak, merkte hij later op, doen trainers dat omgekeerd.

