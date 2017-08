Mag Alderweireld zich bij Tottenham aan concurrentie verwachten?

'Ik vrees dat we niet kunnen meestrijden voor de titel in de Premier League, tenzij er nieuwe spelers komen die Harry Kane, Dele Alli en andere belangrijke pionnen het vuur aan de schenen kunnen leggen', zegt Mauricio Pochettino, de manager van Tottenham Hotspur, in The Guardian. ' Ze moeten voelen dat er ook anderen aanspraak maken op hun plekje in de basis.'

'Natuurlijk weet ik dat Alli, Kane, Christian Eriksen, Eric Dier en Toby Alderweireld goede spelers zijn, en ik weet dat ze graag winnen. Maar ze moeten druk voelen om elk seizoen beter te presteren dan het vorige.'

Tottenham hield het voorlopig erg rustig op de transfermarkt: het trok nog geen enkele nieuwe speler aan en Kyle Walker was de enige basisspeler die andere oorden opzocht. In hun voorbereidingstournée door de Verenigde Staten stelde Pochettino af en toe eigen jeugd op, maar die zijn nog niet klaar om de basisspelers onder druk te zetten.

'De transferbedragen blijven maar stijgen en op dat vlak kunnen wij niets beginnen tegen clubs als Manchester United en City', constateert Pochettino. Chelsea, Manchester United, Manchester City en zelfs Everton: allemaal hebben ze deze zomer al meer dan honderd miljoen euro uitgegeven. Het recordbedrag dat de Spurs aan een speler uitgaven dateert van vorig jaar. Toen betaalde de club 35 miljoen euro voor Moussa Sissoko.

'De transfermarkt is nog een maand open, dus nu is het moment om nieuwe spelers te kopen. Ik ben er dan ook zeker van dat er nog aankopen zullen volgen. Op dat punt zitten ik en Daniel Levy (de voorzitter) op dezelfde lijn. We willen allebei graag nieuwkomers contracteren. Het punt is echter dat het type speler waarnaar we op zoek zijn niet gemakkelijk te vinden is.'

Engelse media schrijven dat er verregaande gesprekken zijn tussen Tottenham en Ross Barkley van Everton. De speler zal wel moeten inbinden wat betreft zijn looneisen.