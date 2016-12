Manchester United boekt derde gelijkspel op rij door penaltyfout Fellaini

Het was een penaltyfout van diezelfde Fellaini die Manchester United de drie punten kostte in Liverpool. In een kansarme partij leek een flits van Zlatan Ibrahimovic de wedstrijd te gaan beslissen. Op slag van rust wipte de Zweed de bal over een te ver uitgekomen Everton-doelman Stekelenburg. Jose Mourinho en co leken de zege op zak te hebben tot de ingevallen Fellaini drie minuten voor tijd Gueye aantikte in de zestien. Leighton Baines zette de penalty koelbloedig om en schonk Everton zo in extremis nog een punt.

Bij de thuisploeg speelden Romelu Lukaku en Kevin Mirallas de hele wedstrijd.

Het is al het zesde gelijkspel in veertien - en in zijn jongste acht - competitiematchen voor Man United. De Engelse recordkampioen kon dit seizoen nog maar vijf keer winnen.

Kloof

Manchester United blijft in de stand wel zesde, maar ziet leider Chelsea verder uitlopen na een 1-3 zege bij Manchester City. Met 21 punten volgt ManU nu al op 13 punten van Eden Hazard en co (34) en op 6 punten van de vijfde in de stand, Tottenham (27), dat thuis met 5-0 won van Tottenham. Arsenal is tweede in de stand met 31 punten, Liverpool en Man City gedeeld derde met 30. Everton staat op de achtste plek met een punt minder dan ManU.

Op de vijftiende speeldag wacht de troepen van José Mourinho een thuisduel tegen Tottenham, dat best gewonnen wordt om de kloof te verkleinen. (KVDA)