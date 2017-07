'Manchester United heeft akkoord met Everton over Romelu Lukaku'

Manchester United heeft een akkoord bereikt met Everton over de transfer van Romelu Lukaku, meldt de BBC. Volgens de Britse openbare omroep zijn de Red Devils bereid om voor de Rode Duivel circa 75 miljoen pond (zo'n 85,5 miljoen euro) te betalen.

Dat zou betekenen dat, als de transfer er komt, de 24-jarige aanvaller de duurste Belgische voetballer ooit wordt. Manchester City betaalde in 2015 voor Kevin De Bruyne zo'n 75 miljoen euro aan Wolfsburg.

Selectie

Met Lukaku zelf is er echter nog geen akkoord, weet de BBC. De Mancunians hopen snel een akkoord te vinden met de Everton-spits, zodat hij de selectie kan vervoegen voor het vertrek van zondag naar de Verenigde Staten. Daar bereidt Man Utd het nieuwe seizoen voor.

Nog volgens de Britse omroep stond Lukaku op een verlanglijstje met aanvallende opties dat manager José Mourinho bezorgde aan het ManU-bestuur.

Er lijkt dus stilaan een einde te komen aan de speculaties over de toekomst van Lukaku. Big Rom, die momenteel nog met vakantie is, had al duidelijk gemaakt dat hij Everton wilde verlaten voor een grotere club, maar leek voor veel analisten op weg naar Chelsea, veeleer dan naar Manchester.

Raiola en Mourinho

In die zin valt op te merken dat Lukaku tot de portefeuille van spelersmakelaar Mino Raiola behoort. De Nederlandse Italiaan bracht vorig jaar Paul Pogba (persoonlijke vriend van Lukaku, nvdr.), Zlatan Ibrahimovic en Henrikh Mkhitaryan binnen op Old Trafford.

Een transfer naar Manchester United zou ook een hereniging betekenen met Mourinho. De Portugees liet, als coach van Chelsea, Lukaku in de zomer van 2014 naar Everton vertrekken bij een gebrek aan speelminuten.

Rooney

De BBC meldt ten slotte nog dat de transfer van Lukaku los staat van een eventuele terugkeer van Wayne Rooney van Manchester United naar Everton.