Marbella FC in Belgische handen

Volgens verschillende media in Andalusië is het een kwestie van tijd voor Louis de Vries de nieuwe eigenaar wordt van Marbella FC. De tachtiger, die in de regio van Málaga woont, zat in het bestuur van Antwerp en Beerschot en was actief als spelersmakelaar. Tot 2011 organiseerde De Vries concerten van bekende artiesten als Ray Charles, George Benson of de Gipsy Kings in luxehotels aan de Costa del Sol. In 2016 kocht hij zich in bij Marbella FC, waar hij vooral de belangen van jonge talenten in de sportwetenschappen uit Noord-Amerika verdedigde. MFC wordt gecoacht door de Belg Patrick Aussems, ex-bondscoach van Nepal. Een van hun jonge spelers, Tarn Weir, komt deze maand testen bij Anderlecht.

Marbella ademt meer jetset dan voetbal, maar toch zou MFC dit jaar de play-offs in de derde afdeling kunnen halen. De Andalusische club heeft wel een bedenkelijke reputatie. Eind september arresteerde de Guardia Civil voorzitter Alexander Grinberg, die verdacht wordt van witwaspraktijken en banden met de Russische maffia. Grinberg heeft net zijn borgsom betaald (750.000 euro volgens de Diario Sur) en kan dus de verkoop van de club aan de groep rond Louis de Vries afronden. Volgens het lokale radiostation Onda Cero zou De Vries al voor 100.000 euro schulden afgelost hebben. In totaal zou hij 2,85 miljoen euro moeten neertellen. De overname gebeurt allicht begin juni.