Marcelo Bielsa: 'De derde man is de toekomst van het voetbal'

De straten van Affligem zijn duidelijk te smal om de toevloed van auto's op te vangen. Overal staan ze geparkeerd langs de kant van de weg. Meer dan 600 trainers hebben vandaag de verplaatsing gemaakt naar congrescentrum De Montil om er vier belangrijke puntjes te valideren waarmee ze hun UEFA-licentie kunnen verlengen. 75 euro per sessie is de kostprijs. Dat er zo'n massa is komen opdagen, bewijst het grote prestige van deze bijeenkomst. In de ontvangstzaal verzamelen onder meer Michel Preud'homme, Francky Dury, Ivan Leko, Nicolás Frutos, José Riga en Georges Leekens zich op dit ochtendlijk uur met een koffietje of een fruitsapje in de hand.

Even later neemt Marcelo Bielsa (61) in een van de congreszalen het woord. Binnen de voetbalwereld heeft hij de bijnaam El Loco, de gek, maar ceremoniemeester Carl Huybrechts stelt de spreker liever voor als 'een voetbalvisionair'. Bielsa draagt een trainingsbroek, een te grote trui en basketschoenen. De toehoorders luisteren aandachtig, terwijl de Argentijnse coach zijn ogen tijdens de uiteenzetting bijna de hele tijd naar beneden richt.

In zijn speech buigt Marcelo Bielsa zich onder andere over de toekomst van de voetbalsport die voortdurend evolueert. 'De ruimtes worden alsmaar kleiner', aldus de Argentijn. 'Ik keek onlangs naar Lazio Roma tegen Juventus en het terrein bedroeg amper 20 meter op 60. De ruimte tussen de linies bestaat niet meer. De enige ruimte die groter wordt, is die tussen de verdediging en de doelman. Wij zijn er de schuldigen van dat de ruimtes kleiner worden. Het belangrijkst zou moeten zijn om oplossingen te zoeken, niet om problemen te veroorzaken.'

Passing

De passing is van grote betekenis voor Bielsa, die zijn betoog houdt voor een auditorium waarin de meeste toehoorders een koptelefoon dragen om naar de simultaanvertaling te luisteren.

'De dribbel is het belangrijkste om een tegenstander uit te schakelen, maar die kan je niet aanleren. Wanneer je een pass altijd in de voet vraagt, verklein je het speelveld. De bal moet eerst tussen de aanval en het middenveld van de tegenstanders gespeeld worden om daarna tussen hun middenveld en verdediging terecht te komen. Daar zorg je altijd voor gevaar. Om de linies te verschalken, moet de pass altijd tussen twee spelers gegeven worden.'

De pass is de oplossing voor enorm veel problemen, meent Bielsa. 'Creatief voetbal eist een snelle balcirculatie om de tegenstander te verhinderen om de zone te dekken waarin je de bal wil spelen. Het is cruciaal om de lijn te breken die twee rivalen met elkaar verbindt, zelfs al doe je dat met een horizontale pass. Wanneer je tegenover een verdedigend blok komt te staan dat probeert het spel langs één flank te laten verlopen om de ruimte te verkleinen en om te verhinderen dat de andere flank benut wordt, dan ligt de oplossing erin om vanuit een centrale positie een dieptepass te versturen. Om die pass te kunnen versturen, moet er voordien centraal voldoende balcirculatie zijn om de pressing van de tegenstander te omzeilen. Tegenwoordig wil niemand nog zo'n pass versturen omdat het risico op balverlies te groot is.'

Derde man

Hij heeft een oplossing om defensief sterk georganiseerde ploegen te ontwrichten. De derde man, noemt hij het. 'Dat is de toekomst van het voetbal. Je moet je vrijmaken voor degene die de bal gaat krijgen en die dus de derde man wordt. Iedereen maakt zich vrij om een oplossing te bieden voor de speler die de pass gaat versturen, maar niet voor degene die de bal gaat krijgen. Nochtans: als je dat doet, ben je onmogelijk te verdedigen. Die derde man is het minst ontwikkelde wapen in het voetbal, terwijl je net op die manier de meeste aanvalsmogelijkheden hebt.'