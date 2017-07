Mario Been kan al na drie wedstrijden zijn koffers pakken bij APOEL Nicosia

'Ik dacht eerst dat het een geintje van de voorzitter was', reageert Mario Been in een telefoongesprek met RTV Rijnmond, een Nederlands radiostation. Maar dat was het dus niet. Zijn eerste twee wedstrijden in de voorrondes van de Champions League won hij telkens met 1-0 van het Luxemburgse Dudelange.

In de volgende ronde moest de Rotterdammer het opnemen tegen Viitorul uit Roemenië. De wedstrijd ging met 1-0 verloren. Alles viel dus nog goed te maken in de terugwedstrijd in eigen huis, maar vrijdagochtend werd Been bij de voorzitter geroepen. Die vertelde aan zijn trainer dat de samenwerking erop zit.

'Op dit eiland heeft men heel weinig geduld', zegt Been in het telefoongesprek. Sinds 2015 was hij de vijfde trainer die aan het werk was bij APOEL. 'De voorzitter wil een statement maken voor de fans', legt Been uit als reden van zijn ontslag. Nicosia, de club waar Belgen Igor De Camargo en Urko Pardo hun brood verdienen, heeft nog geen nieuwe coach aangesteld.