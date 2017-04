Mario Gómez: de Alzheimerspits weet weer wat scoren is

FC Ingolstadt was de laatste club die de 31-jarige Duitser van zijn hitlist mocht afvinken. Gómez zorgde zaterdag voor het slotakkoord in een relatief eenvoudige 3-0 thuiszege van die Wölfe. Hij is niet de enige speler die al ooit tegen alle zeventien Bundesliga-ploegen wist te scoren. Ook Robert Lewandowski - who else? - stond tegen alle clubs al eens op het scorebord.

Nochtans maakt Gómez niet het meest eenvoudige seizoen uit zijn carrière door. Voor het eerst in vier jaar doet Wolfsburg niet mee voor de Europese tickets. Wanneer je op de koop toe ook nog tot de minst productieve ploegen uit je competitie behoort, wordt er naar je puntaanvaller gekeken. Na vijftien matchen stond de teller van Gómez op drie schamele doelpunten, waarop er in Bild geschreven werd over de "Alzheimer-Bomber". De sluipschutter van weleer was vergeten hoe hij moest scoren.

Maar kijk, 14 wedstrijden, twee coaches en 120 daguitgaven van dezelfde krant later staat de teller van Gómez op 14 doelpunten. Na de jaarwisseling vond enkel Robert Lewandowski - who else? - vaker de weg naar doel in Duitsland. Plots staat Gómez op de vijfde plek in de topschutterslijst. Al is Wolfsburg daar nauwelijks mee geholpen. Het bengelt op de rand van de degradatiezone, met slechts één punt boven de streep.

Win-winsituatie

Met het aantreden van Andries Jonker als hoofdcoach van de club uit Niedersachsen toonde Gómez dat hij het scoren allesbehalve verleerd was. Hoe kan het ook anders: vorig seizoen hielp hij Be?ikta? met 26 treffers nog aan het Turkse kampioenschap. In de topscorersranking hield hij voormalige prijsschutters Samuel Eto'o (Antalyaspor) en Robin van Persie (Fenerbahçe) eenvoudig af.

Gómez was echter eigendom van Fiorentina en gaf via Facebook te kennen niet in Turkije te willen blijven. De staatsgreep in Ankara, Istanboel en Maramis in juli - waarbij ruim 300 mensen het leven lieten - boezemde de aanvaller angst in. Daarop kwam Klaus Allofs - de toenmalige sportief directeur van Wolfsburg - in zijn zoektocht naar offensieve mankracht afgelopen zomer bij Gómez uit. De voormalige topschutter uit de Bundesliga keerde terug naar de heimat en tekende voor drie seizoenen.

Zijn komst leek welgekomen, want met Max Kruse, André Schürrle en Nicklas Bendtner hadden die Wölfe heel wat scorend vermogen laten vertrekken. Door de transfer van Gómez vreesde Bas Dost - vorig seizoen topschutter van Wolfsburg met 8 treffers - de tweede viool te moeten spelen. De Nederlander uitte zijn transferwens en zag die vervuld met een overgang naar Sporting Lissabon. Gómez werd zo plots eerste keuze in de aanval, tot genoegen van Allofs, die ervan uitging dat zijn aanwinst met de aanvoer van Julian Draxler, Daniel Caligiuri en Jakub Blaszczykowski zeker zou renderen. Een beoogde win-winsituatie.

Jonker-effect

Onder Dieter Hecking en Valérien Ismaël was niets minder waar. Een gebrek aan doelpunten - vooral van Gómez - maar hoofdzakelijk aan resultaten kostten beide trainers hun baan. Sinds eind februari is aan de voordeur van de Volkswagen Arena een parkeerplaats gereserveerd voor de Tiguan van Andries Jonker. Die had als assistent van Felix Magath een verleden bij Wolfsburg en liet de kans om hoofdcoach de worden niet aan zich voorbijgaan.

Jonker startte meer dan behoorlijk: hij puurde acht punten uit zijn eerste vier duels. Opvallend was de hoofdrol die Gómez plots in dat puntengewin ging spelen. In die vier wedstrijden maakte Wolfsburg zes doelpunten, allen gescoord door Gómez. In de uitwedstrijd bij Bayer Leverkusen lukte de spits zelfs een hattrick in een tijdspanne van acht minuten, al leverde dat slechts één punt op.

Hoe dan ook, de combinatie tussen Gómez en Jonker blijkt opnieuw een geslaagde. Beiden kennen elkaar nog van bij Bayern München, waar de 54-jarige trainer het roer in 2011 overnam van de toen ontslagen Louis Van Gaal. Jonker zat slechts vijf wedstrijden op de bank, maar boekte wel vier zeges en een draw. Straf: in alle vijf de matchen stond Gómez één of meer keer op het scorebord.

De nuance gebiedt ons te zeggen dat Jonker geen wonderdokter is, want inmiddels verloor al Wolfsburg tweemaal en is het behoud nog altijd niet definitief verzekerd. Desondanks is hij wel de ontdekker van een remedie tegen jongdementie, want Gómez blijft scoren. In volle degradatiestrijd zal Ingolstadt dat geweten hebben.

Doelpunten van Mario Gómez tegen huidige Bundesliga-clubs:

1. Bayern Leverkusen (12 goals)

2. Hoffenheim (10 goals)

3. VfL Wolfsburg (10 goals)

4. Werder Bremen (9 goals)

5. SC Freiburg (8 goals)

6. Borussia Dortmund (7 goals)

7. Eintracht Frankfurt (7 goals)

8. Hertha BSC (7 goals)

9. FC Augsburg (6 goals)

10. Hamburg (6 goals)

11. FC Köln (5 goals)

12. Borussia Mönchengladbach (5 goals)

13. Bayern München (5 goals)

14. Schalke 04 (5 goals)

15. FSV Mainz 05 (4 goals)

16. SV Darmstadt 98 (3 goals)

17. RB Leipzig (1 goal)

18. FC Ingolstadt (1 goal)