Marouane Fellaini: 'Ik had kapitein van de Rode Duivels kunnen zijn'

We schrijven 10 maart 2018. Manchester United moet steeds meer terrein prijsgeven. Liverpool monopoliseert de bal en voert de druk op. De ploeg van José Mourinho stond nochtans 2-0 voor aan de rust, maar is een schim van zichzelf in de tweede helft. Een owngoal van Eric Bailly in de 66e minuut doet Old Trafford verstijven. Twintig minuten voor tijd gooit de Portugese coach zijn soldaat in de strijd. Marouane Fellaini valt in, voor het eerst sinds 31 januari. Maar al bij zijn eerste baltoetsen doet Big Mo zich gelden. Hij houdt de bal bij, zodat het blok van Manchester uit de eigen zestien meter kan wegkomen. United weet stand te houden (2-1).

...