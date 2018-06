Matías Suárez: 'Ik kom zeker terug naar België'

Na twee jaar relatieve stilte vertelt de Argentijnse aanvaller in Sport/Voetbalmagazine eindelijk waarom hij écht vertrok bij Anderlecht.

Matías Suárez: 'Omdat ik het beu was dat het bestuur mij aan het lijntje hield. Ze gaven mij valse hoop, maar ze kwamen hun beloftes niet na. Ze wilden zogezegd meewerken aan een transfer. "Als je een mooi voorstel krijgt, zullen we dat zeker bekijken." Maar ze blokkeerden uiteindelijk alles! Mijn makelaar had concrete voorstellen op papier staan. Kwam er een bod binnen van tien miljoen, dan vroeg Herman Van Holsbeeck vijftien miljoen. Stonden we dicht bij een akkoord, dan werd er op het einde een extra clausule geëist. En zo ging dat maar door.

'Anderlecht wilde altijd meer geld en daardoor is het nooit tot een deal gekomen. Ik noem liever geen namen, maar op die manier ben ik een paar mooie transfers misgelopen. Dat is een van de redenen waarom mijn relatie met Herman verzuurd is geraakt.'

Eind januari 2016 probeerde Anderlecht hem, met medewerking van makelaar Mogi Bayat, naar Nantes te begeleiden. 'Ik kende Mogi Bayat toen nog niet. Tot die episode met Nantes. Herman en Mogi hebben die transfer buiten mijn medeweten proberen te regelen. Ik heb zelfs nooit rechtstreeks contact gehad met mensen van Nantes. Op een dag kreeg ik telefoon van Herman: 'Je moet naar Nantes gaan.' Ik zag dat niet zitten. Toen zijn de echte problemen begonnen.'

Gevlucht

Uiteindelijk vluchtte de voormalige Gouden Schoen-winnaar (2012) naar zijn vaderland Argentinië, waar hij nu uitkomt voor Belgrano. Suárez betreurt de manier waarop hij afscheid moest nemen van het Astridpark. 'Vooral ten opzichte van de supporters. Maar de mensen weten niet wat er zich binnen de club afspeelde. Ik heb jaren aan een stuk stilzwijgend elke klap geïncasseerd. Op het laatst was ik mentaal pompaf van de hele situatie.

'Ik ben naar Argentinië vertrokken met de gedachte dat ik na mijn vakantie zou terugkeren naar Anderlecht - er was dus geen voorbedachten rade mee gemoeid - maar ik heb ook met mensen van Belgrano rond de tafel gezeten. Daarop hebben zij de onderhandelingen opgestart en mails over en weer gestuurd met Herman. Hij wist al van in januari dat Belgrano geïnteresseerd was, maar hij heeft hen nooit serieus genomen. Hij zocht altijd uitvluchten: 'Mati, ze kunnen jou niet betalen.' Ik kwam stilaan tot de conclusie dat Herman mij nooit zou laten vertrekken. Daarom heb ik een advocaat onder de arm genomen.'

Suárez pleegde eenzijdig contractbreuk. Als reden gaf hij aan dat hij niet langer in België kon blijven door het verhoogde risico op aanslagen. 'Ik zat wel degelijk in met de veiligheid van mijn familie', verdedigt de speler zich. 'En ik herinner mij dat ik constant door Argentijnse journalisten uitgevraagd werd over de aanslagen. Maar ik heb nooit gezegd dat ik weg wilde uit schrik voor terroristische aanslagen. Dat was voor mij niet het belangrijkste argument om te vertrekken.

'Ik moest weg omdat bepaalde mensen niet het beste voorhadden met mij. Het deed pijn om dat te ontdekken... En zeggen dat ik alles gegeven heb voor Anderlecht. Ik heb op vraag van de club wedstrijden gespeeld met een kapotte knie. Als iemand zei dat ik moest spelen, dan deed ik dat.'

Terugkeren

Toch is het hoofdstuk Anderlecht niet helemaal afgesloten voor de inmiddels dertigjarige Argentijn: 'Ik kom zeker terug naar België. Mijn kinderen zijn er geboren en ik ben verzot op jullie land. Je wist acht jaar van je leven niet zomaar uit. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop de samenleving georganiseerd is. En tegelijk is het een en al gemoedelijkheid. Misschien laat ik mijn kinderen ooit in België studeren. Maar ik wil vooral op een deftige manier afscheid nemen van de club en de supporters.'

'Via mijn makelaar zijn er alle losse contacten geweest met het nieuwe bestuur', verrast Suárez. 'Maar ik kende Marc Coucke al van vroeger. Hij wilde mij twee seizoenen geleden samen metSilvio Proto naar Oostende halen. Ik kreeg van Silvio te horen hoe graag Coucke mij erbij wilde. Ik heb met mijn familie overlegd, maar we hadden al beslist dat het tijd was om terug te keren naar Argentinië. In België wil ik enkel voor Anderlecht voetballen.'