Mauro Icardi: filmster in Napolitaanse tragedie

De scène was al in detail bestudeerd en met overgave ingeoefend. Het script was klaar om van a tot z te worden gevolgd. Protagonist? Mauro Icardi. Vorige zomer zou filmproducent en Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis de film producen. De 24-jarige Argentijn van Milaan naar Napels lokken. Hij zag het als de beste reflex op de transfer van Gonzalo Higuaín naar Juventus, maar z'n productie werd er een zonder happy end.

In Stadio Giuseppe Meazza staan Internazionale en Napoli zondagavond tegenover elkaar. Wie weet zouden we spreken van een Napolitaanse titelmatch als Icardi en niet de eerder door een kruisbandblessure getreiterde Arkadiusz Milik naar San Paolo zou zijn getransfereerd. Wat had kúnnen zijn, is niet. De uiteindelijke plot van de zomerse blockbuster werd nogal complex en heeft voor Napoli-fans veel weg van een horrorprent.

Gefriendzoned

De wens van Maurizio Sarri om Maurito - zo verwees de Napoli-coach steevast naar Icardi persconferenties - naar Napels te halen werd niet ingewilligd. De Laurentiis had nochtans alles op alles gezet, zijn principes als gentleman overboord gegooid en het transferspel volgens de tactiek van Juventus-directeuren Giuseppe Marotta en Andrea Agnelli gespeeld. Concreet: eerst de speler benaderen en pas daarna de club.

De Laurentiis beweerde in Gazzetta dello Sport tot driemaal toe getafeld te hebben met Wanda Nara, de rondborstige partner en manager van Icardi. Paparazziwerk bevestigde dat: het duo werd tweemaal gespot in Milaan en één keer in Verona. De versiertruc van De Laurentiis bestond uit een dikbetaald contract, maar de voorzitter werd gefriendzoned. Icardi zou er nochtans een wondermooie villa in Castel Volturno, een prachtige gemeente op zo'n dertig kilometer van Napels, aan overgehouden hebben.

De deal werd dus opgeblazen, mede omdat Inter niet meteen was opgezet met de contacten tussen Napoli en hun kapitein. Zelfs een charmeoffensief, waarbij Napoli vijftig miljoen euro plus Manolo Gabbiadini als pasmunt aanbood, volstond niet. De Nerazzurri beloofden een nieuw contract voor de topschutter uit 2015 op te stellen, waarbij hij de duurste speler zou worden die ooit bij Inter onder contract stond. De onderhandelingen sleepten even aan, maar begin oktober zette Icardi zijn kribbel onder een nieuwe verbintenis en een jaarsalaris van zes miljoen euro. Daarmee werd hij ook de op één na bestbetaalde speler in de Serie A. Enkel Daniele De Rossi (AS Roma) strijkt per maand meer duiten op.

Op weg naar eeuwige roem

Als dank draait het nummer negen dit seizoen de dolk nog meer in de lichtblauwe, gapende transferwonde. Afgelopen weekend brak Icardi een persoonlijk record: met een hattrick in de met 5-4 verloren partij tegen Fiorentina dikte hij zijn doelpuntentotaal aan tot 24, waarmee hij twee goals beter doet dan in het seizoen waarin hij topschutter werd. Met z'n 24 treffers doet Icardi weer volop mee voor de topschutterstitel, de Oscar die De Laurentiis hem graag bij Napoli had zien winnen.

In totaal staat het aantal voor Inter gescoorde goals van Icardi al op 78 stuks in 143 wedstrijden. Op de eeuwige ranglijst stak hij inmiddels clubmythes als Giacinto Facchetti (75 goals) en Antonio Angelillo (77 goals) voorbij. Mario Corso - met 94 doelpunten op plaats tien in het alltime klassement - heeft hij in het vizier. Daarvoor heeft Icardi de tijd tot 2021, want tot dan loopt zijn peperduur contract. Het eerste doel is om in de komende vijf speeldagen Andrea Belotti (Torino) en Edin Dzeko (AS Roma) - die tot dusver één doelpuntje meer scoorden - in te halen.