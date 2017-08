Mertens: 'Ik amuseer me te pletter op die nieuwe positie'

Dries Mertens over...

... zijn nieuwe positie als diepe spits:

'Onder Sarri spelen wij zó offensief dat élke spits veel zou scoren. Ik ben wel altijd een speler geweest die meteen naar doel ging als hij de bal kreeg. Vroeger was dat veeleer om mijn tegenstander op te zoeken, terwijl ik nu centraal veel meer mogelijkheden krijg om te scoren. Ik amuseer me te pletter op die nieuwe positie. En ik moet er nog beter worden: in het begin had ik bijvoorbeeld de neiging iets te diep aan de eerste paal op te duiken, waardoor het moeilijker scoren was.'

... zijn liefde voor de Serie A:

'De Serie A heeft me verleid. Het voetbal en de levensstijl passen bij mij. Telkens als ik naar België terugkeer, merk ik dat ik het steeds moeilijker krijg om aan het klimaat te wennen. Ik ben onlangs dertig geworden, een leeftijd waarop je toch eens stilstaat bij de toekomst. Zal ik na mijn voetbalcarrière permanent terugkeren naar België? Ik ben al van mijn achttiende weg van huis. Mijn broer heeft twee kindjes ondertussen, die ik veel te weinig zie. Natuurlijk mis ik mijn familie, mijn roots... de frietjes. Maar die zon en het leven aan zee, dat zou ik óók missen.'

... het WK in Rusland volgend jaar:

'Als je nu al met dat WK bezig bent, kun je het komende seizoen op je buik schrijven. Dat werkt niet. Onze generatie beseft wel dat Rusland een laatste kans wordt. De verwachtingen mogen groot zijn, maar je moet ook realistisch blijven. Waar ik mij zorgen om maak, is de oefenmatch vorige zomer tegen Spanje. Daar zijn we echt weggespeeld. Oké, het was de eerste wedstrijd onder Martínez, met een nieuw systeem, maar ik zat toen vanaf de zijlijn met grote ogen toe te kijken naar het niveau van Spanje. We kregen een pak rammel. Dat plaatste alles toch even in perspectief.'

