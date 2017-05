'Anything you can do, I can do better.' Het befaamde liedje uit de musical 'Annie Get Your Gun' van Irving Berlin lijkt het lijflied van de heren Messi, Lionel en Ronaldo, Cristiano. Het is voldoende dat de Argentijn de clásico zowat in zijn eentje naar zijn hand zet en de Portugees voegt nog maar eens een hattrick toe aan zijn cv. De 42e uit zijn carrière, in een halve finale van de Champions League. Zijn zevende hattrick op het kampioenenbal (net zoveel als Messi).

Ik ben niet van plan de discussie te openen over wie de beste is, want dat is volstrekt overbodig. Lionel Messi is de beste voetballer aller tijden, maar CR7 hoort stilaan ook in het rijtje Pelé, Di Stéfano, Maradona en Cruijff thuis. Zijn statistieken zijn ronduit verbluffend: 400 goals voor Real Madrid, nadat hij ook al vijf keer voor Sporting Lissabon en 113 keer voor Manchester United scoorde. De teller van Messi staat bij Barcelona overigens op 515.

Cristiano zit nu al aan 103 goals in de Champions League (tegen 94 voor Messi), waarvan 52 in de knock-outfase. Dat is een ongelooflijk gemiddelde van 0,75 goals per match. Het wordt nog straffer als je de cijfers ontleedt: in zijn eerste 26 wedstrijden in de belangrijkste Europese competitie kreeg hij de bal niet één keer tussen de palen. Zijn gemiddelde sinds zijn eerste treffer in de miljoenencompetitie bedraagt daardoor 0,92 goals per match. Voor de volledigheid nog dit: Cristiano tekende ook nog eens voor 41 assists in de Champions League.

Op Old Trafford was de linksbuiten goed, zeer goed zelfs. Maar zelden in topwedstrijden. Slechts bij 15 van zijn 103 goals in de Champions League droeg hij het shirt van de Red Devils. De man uit Funchal is in Madrid alleen maar beter geworden en dat is helemaal zijn verdienste.

Messi is de beste, maar Ronaldo verdient misschien de meeste waardering

Messi is het genie dat alles heeft meegekregen van Moeder Natuur of de voetbalgoden. Alles wat hij doet op een veld is pure intuïtie. Cristiano Ronaldo is een fenomeen, omdat hij een gemaakte voetballer is, gemaakt door hemzelf. Het is geen gewaagde gok te denken dat Messi minder uren op het trainingsveld en vooral in het krachthonk heeft doorgebracht dan Cristiano Ronaldo. Diens carrière is het resultaat van hard werk. Mogelijk is hij de voetballer die het meest gepresteerd heeft. Meer uit zijn carrière heeft gehaald dan er eigenlijk in zat. En dat omdat hij nooit verzadigd en nooit tevreden is. Misschien verdient dit meer bewondering dan pure klasse. Onbegrijpelijk dan ook dat hij, zoals een paar weken geleden, door de eigen fans werd uitgejouwd.

De Portugese sterspeler is het resultaat van een ongeëvenaarde drang naar perfectie, een wetenschappelijke aanpak, trainen en nog eens trainen. Zo verhoogde hij zijn prestaties en veranderde hij in de loop der jaren zijn stijl. Aanvankelijk was hij een watervlugge buitenspeler, die het moest hebben van zijn overstapjes. Intussen is hij geëvolueerd tot een genadeloze killer voor doel. Met links, rechts, het hoofd, op standaardsituaties, in combinaties of solo's.

Door die gedaantewissel kan hij langer aan de top blijven. En dankzij Zinédine Zidane. Cristiano Ronaldo is al 32, maar zijn Franse coach heeft hem duidelijk gemaakt dat hij niet elke match 90 minuten tussen de lijnen moet staan. Rust en rotatie, daardoor is zijn vorm in de slotfase van alweer een eindeloos seizoen, en na een heel korte vakantie als gevolg van de Portugese zege op Euro 2016, nog zo opmerkelijk goed. Cristiano maakte zowel in de kwartfinale als de halve finale van de Champions League een hattrick. Dan kan je niet anders dan scherp staan, ook al had hij tegen Bayern München een en ander te danken aan de spelleiding die met de buitenspelval in de knoop lag.

Cristiano Ronaldo is ruim twee jaar ouder dan Messi, maar het mag niemand verbazen als ze straks samen hun afscheid vieren. De Portugees denkt immers nog lang niet aan afhaken. Er zijn immers nog zo veel goals te maken, records te breken, trofeeën te winnen en spiegeltjes om in te kijken. En gelegenheden voor ons, zoals vanavond, om hem te zien schitteren.