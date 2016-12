Messi vs Ronaldo: race om 100e Champions League-doelpunt wordt razend spannend (video)

Het record van 11 doelpunten in de poulefase heeft Lionel Messi niet kunnen afsnoepen van Cristiano Ronaldo. De Argentijn trof gisteren één keer raak voor FC Barcelona tegen Borussia Mönchengladbach (4-0) en blijft steken op 10 (zie video onderaan).

Hij is wel afgetekend topschutter en scoorde hij - dankzij hattricks tegen Celtic en Manchester City - in zes duels al acht keer meer dan zijn eeuwige tegenpool bij Real Madrid, die wel vanavond nog een match te goed heeft tegen Borussia Dortmund.

100

Daarmee verkleint Messi zijn achterstand in aantal Champions League-doelpunten op Ronaldo tot twee. Het langdurige record van ex-Realspits Raul Gonzalez, die 77 keer de netten deed trillen op het kampioenenbal, ligt intussen al bijna twee seizoenen aan diggelen: de stand is nu 95 voor Ronaldo en 93 voor Messi.

De race naar de 100 doelpunten, een fabelachtige mijlpaal, wordt dus razend spannend en mogelijk deze campagne nog beslecht.

Nog belangrijker is echter dat de speler die uiteindelijk het trefzekerst zal geweest zijn, een record vestigt dat mogelijk nooit nog verbeterd wordt. Kanttekening: beide spelers zitten in de herfst van hun carrière, maar Messi is wel twee jaar jonger dan Ronaldo.

Discussie

Het zal een nieuw argument zijn in de eeuwige discussie over wie nu de allerbeste van zijn generatie is. Messi won vier keer de Champions League en vijf keer de Ballon D'Or voor beste voetballer ter wereld, Ronaldo telt er van elk drie.

Daartegenover staat dat de Argentijn nooit een groot landentoernooi won met Argentinië (behalve het WK voor -20-jarigen in 2005 en het olympisch toernooi in 2008), terwijl de Portugees afgelopen zomer Europees kampioen werd met zijn land in Frankrijk.

De tien doelpunten van Lionel Messi in de poulefase