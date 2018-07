'Met drie verdedigers Brazilië verslaan, zou Martinez wereldroem opleveren'

'De vraag is volgens mij niet drie of vier verdedigers, maar drie of vier of vijf,' zegt De Coninck. 'Ik vind vier het meest logische, maar ik vermoed dat het op papier drie en in de praktijk vijf zal zijn. Martinez is voorstander van het systeem met drie verdedigers, maar tegen Willian en Neymar kan je toch niet man op man spelen.'

'Yannick Carrasco en Thomas Meunier speelden in de vorige matchen grosso modo 80 procent offensief en 20 procent defensief, die verhoudingen zullen tegen Brazilië anders zijn. De twee backs zullen dichter tegen het doel spelen'.

Moeten we dan ook wissels in de basiself verwachten? 'Als Martinez al wijzigingen doorvoert, dan moeten wellicht Carrasco en Mertens voor hun plaats vrezen ten voordele van de game changers tegen Japan, Chadli en Fellaini. De Bruyne zou dan naar rechts verschuiven, maar de vraag is of hij daar zin in heeft. Mertens verwacht ik dan toch aan de aftrap, maar de verdedigend minder sterke Carrasco zal volgens mij vervangen worden voor Chadli.'

Met Meunier kan dat wel, hij speelde in de Champions League al met PSG tegen Neymar (nu zijn ploegmaat, toen nog bij FC Barcelona, nvdr.) en deed dat redelijk goed. In een vijfmansverdediging heeft hij bovendien de backup van Toby Alderweireld.'

Berekend risico

Door niet voor de viermansverdediging te kiezen, neemt Martinez volgens De Coninck een berekend risico. 'Hij redeneert wellicht dat hij alleen maar kan "scoren", figuurlijk dan. Hij heeft al gescoord, want attractief gespeeld tegen Tunesië en Japan. Als hij, op papier dan, voor drie verdedigers kiest en de Rode Duivels schakelen Brazilië uit, dan zal dat Martinez wereldroem opleveren.

'Bij een uitschakeling zal er naar hem gewezen worden, maar een kleine nederlaag tegen Brazilië zal hem niet zwaar aangewreven worden genomen. De Brazilianen hebben op dit WK nog niet echt uitgehaald.'

Finale avant la lettre

Wat verwacht De Coninck van het duel? 'We hebben zeker een kans. Misschien laten de Brazilianen ons wel komen? Ze lieten op dit WK al vaak het initiatief aan de tegenstander, het spel bekijken en er af en toe eens uitkomen. Maar als er versneld moest worden, zag je wel dat ze kansen bijeen voetbalden. Ze kregen zelf nog maar één doelpunt binnen, doelman Alisson Becker heeft ook nog niet veel moeten doen.

'Van alle teams dwongen de Belgen al de meeste kansen af, maar je kan dan ook de vraag stellen wat de kwaliteit van de tegenstanders was. In feite is dit een finale avant la lettre. We gaan top moeten zijn. En geluk hebben, maar dat heb je altijd nodig.'