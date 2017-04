Meunier: 'Ik was ervan overtuigd dat Preud'homme bondscoach zou worden'

Thomas Meunier over...

... de pijnlijke 6-1 nederlaag in Barcelona:

THOMAS MEUNIER: 'De heenwedstrijd hadden we bijzonder zorgeloos gespeeld. Er stonden alleen maar jonge gasten op het veld, er werd weinig berekend, alles leek natuurlijk te verlopen, er zat een soort van onbewustheid in ons spel. In de terugwedstrijd waren we ons veel bewuster van wat er gaande was en dat heeft ons verlamd. Het was van bij het begin heel duidelijk dat het nog lastig zou worden. Sommige signalen kun je niet negeren. Wanneer Marco Verratti zijn eerste twee ballen verliest, terwijl hij geen bal meer verloren had sinds 2004, dan weet je dat het niet goed zal gaan. (lacht) Idem voor Adrien Rabiot, die altijd zo op zijn gemak is met de bal aan de voet. Je ziet dat de bal plots drie meter van zijn voet wegspringt bij een controle en je denkt: dedju... Maar hoewel het een echte klotematch was, hadden we ons toch kunnen kwalificeren. Er waren één-tegen-éénsituaties waarmee we de match hadden kunnen dooddoen. Ondanks het feit dat we matig voetbalden, kregen we toch kansen. En ook al was Barcelona sterker, er waren toch ook enkele discutabele fases.'

... de Rode Duivels:

MEUNIER: 'Je hebt iemand nodig die iets uitstraalt op het vlak van communicatie. Bij de Rode Duivels voert iedereen zijn taken uit, maar niemand breekt eens uit dat keurslijf, behalve Vincent Kompany, die dat van nature heeft en die bijna altijd de kapitein was sinds hij international werd.'

... Michel Preud'homme:

MEUNIER: 'Ik was er van overtuigd dat hij bondscoach van België ging worden. Ik herinner me nog een moment halverwege vorig seizoen, toen we in een loge een glas dronken en zeiden dat we aan het einde van het seizoen allebei Club zouden verlaten. De timing was perfect voor hem, kampioen geworden, op een mooie noot kunnen eindigen. Alle kaarten lagen goed voor hem om bondscoach te worden.'

Lees het volledige interview met Thomas Meunier in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 26 april.