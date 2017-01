Michel D'Hooghe pleit voor voetbal als zomersport

De heenwedstrijden in de halve finales van de Croky Cup in stadions die voor drie kwart leeg waren en de competitieduels van afgelopen weekend in de vrieskou... Er is geen beter pleidooi denkbaar om van het voetbal eindelijk een zomersport te maken. Of niet? Sport/Voetbalmagazine vroeg het aan Michel D'Hooghe.

'De kalender voor de beker van België moet je duidelijk eens herzien', aldus de ex-bondsvoorzitter en ex-preses van Club Brugge. 'Waarom spelen in januari, als je op voorhand weet dat de klimatologische omstandigheden bijzonder delicaat dreigen te zijn? Mij moet je niet overtuigen van voetbal als zomersport. Het is achterhaald om voetbal als een wintersport te zien. Dat zeg ik al lang. Voetbal moet gespeeld worden in de beste omstandigheden, zowel voor de spelers als voor de toeschouwers, punt aan de lijn.'

Langere winterstop

De winterstop was dit seizoen heel kort in de Jupiler Pro League. Is dat verstandig vanuit medisch oogpunt? D'hooghe: 'Het standpunt daar is dat je voldoende recuperatietijd moet geven aan de voetballers. Het ideale voor het lichaam is een stop van drie weken. Je bent natuurlijk wel altijd afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.'

'Ik herinner me nog heel goed de tijd dat we het kampioenschap stillegden van eind december tot midden februari, waarna het sneeuwde in maart en we niet konden spelen. Er zijn ook landen waar het economische aspect primeert. In plaats van de profs te laten uitrusten, worden hen een aantal exhibitiewedstrijden gelijk waar ter wereld opgedrongen.'

'Er wordt daarbij echt overdreven. Toen ik nog arts was van Club Brugge lag de norm op een kleine veertig wedstrijden per seizoen. Nu zitten er spelers aan tachtig tot soms negentig duels. Dat is niet langer aanvaardbaar. Je merkt almaar meer blessures door overbelasting, maar ook nog veel ergere, langdurige letsels. Als ik rondom ons kijk, dan zie ik dat in Duitsland de winterstop wél lang is. En Duitsers zijn toch niet van de domste? Als het bij hen mogelijk is, waarom gebeurt het dan nergens anders?'

Lees het volledige interview met Michel D'Hooghe in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 januari.