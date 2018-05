Mignolet over zijn bankzittersstatuut: 'Als je dertig bent, wil je elke week spelen'

Sinds de uitzege bij Burnley op de eerste dag van 2018, toen hij nota bene aanvoerder was van de Reds, is hij bankzitter. Dat was hij gedurende het najaar al in de Champions League - Loris Karius verdedigt daar al sinds speeldag 1 in de groepsfase het doel - en dat werd hij in de competitie. Toen Jürgen Klopp half december ook daar begon te roteren, voelde Mignolet nattigheid. Sinds januari kijkt hij toe vanop de bank. Mignolet: 'We hebben een goeie ploeg en ze draait nu goed. Dat maakt het voor een doelman moeilijk om er terug in te geraken. Dat is nu eenmaal zo, er kan er maar eentje spelen.'

Had hij het zien aankomen? Simon Mignolet: 'Ondanks mijn sterk seizoen vorig jaar werd er vanaf het begin van het seizoen geroteerd en gerust. Ik ben dan een aantal keer om uitleg gaan vragen, maar een duidelijk antwoord kwam er niet. Dan voel je dat er iets speelt, het is nog al eens gebeurd. Je stelt je vragen, maar je probeert je wedstrijd te spelen en je job te doen, want uiteindelijk is dat het enige wat je kunt controleren. Dat liep goed, maar het is ook zo dat een doelman ten eerste vertrouwen moet krijgen en ten tweede de connectie moet hebben met zijn verdedigers. De run of games, zoals ze in Engeland zeggen. De enige manier waarop dat kan gebeuren, is door samen te spelen. In mijn ogen speelt het nummer één elke week of toch de meerderheid van de wedstrijden in de Premier League en de Champions League. Vorig seizoen kwam ik in het ritme door die opeenvolging van wedstrijden. Zo was ik top en pakte ik punten voor de ploeg.

'Rond Kerstmis werd er bijna om de wedstrijd gewisseld en net toen maakte ik tegen Arsenal een fout op een schot van Granit Xhaka. Kort daarna is de wissel gebeurd. Hoe moeilijk dat ook is, je probeert dat te accepteren en ervoor te zorgen dat je zelf scherp blijft. Er kan altijd iets gebeuren en ik wil klaar zijn als de kans komt. Er is ook nog het WK. Stel dat Thibaut wat overkomt...'

Mignolet ging al meermaals het gesprek aan met zijn coach bij Liverpool, Jürgen Klopp. 'We hebben elkaar gesproken. Vaak genoeg heb ik hem gezegd dat ik niet tevreden ben met de huidige situatie. Dat is ook zo. Als je dertig bent, wil je elke week spelen. Het grote verschil met vorig seizoen is dat ik nu niet tussen de palen sta. De persoonlijke relatie wordt daardoor niet anders, maar de professionele wel,' glimlacht de Belgische doelman.

'Ik doe daar niet emotioneel rond. Ik doe ook niet moeilijk. Omdat ik denk dat zoiets geen effect gaat hebben. Soms zeggen mensen: "Hij is te braaf." Daar probeer ik altijd over na te denken. Welk voordeel heb ik erbij? Ik ben de eerste om de jongens in de kleedkamer te feliciteren, want ik ben nog altijd een ploegspeler. Dat wil niet zeggen dat ik niet op tafel heb geklopt. Maar ik hoef dat daarom niet in de media te doen.'