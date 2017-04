'Mister Moneyball' naar AS Roma

Wat hebben Dani Alves, Seydou Keita, Ivan Rakitic, Geoffrey Kondogbia en Carlos Bacca met elkaar gemeen? FC Sevilla kocht hen voor relatief weinig geld en verkocht hen later met ettelijke miljoenen euro's winst. De man achter die transfers is de nu 48-jarige Ramón Rodríguez Verdejo, beter bekend als Monchi. In de jaren negentig was hij nog reservekeeper bij FC Sevilla, maar in 2000 werd hij er aangesteld als sportief directeur. De club was toen net gedegradeerd, zat in een zware financiële crisis en had al meer dan vijftig jaar niks gewonnen. Zeventien jaar later staan er vijf Europese en twee Spaanse bekers in de trofeeënkast en werd de clubkas gespijsd met zo'n 200 miljoen euro aan transferinkomsten. Met dank aan de kale Mister Moneyball van de club: Monchi.

Tegenover The Guardian deed hij ooit een boekje open over zijn werkwijze. 'Met zestien mensen coveren we een hele serie competities. In de eerste vijf maanden van het seizoen kijken we veel wedstrijden, maar zonder specifiek doel. Dan gaat het om het verzamelen van data. Vanaf december gaan we specifieker scouten.' De Spanjaard, die erom bekendstaat dat hij heel weinig slaap nodig heeft, staart zich niet blind op de gegevens. Een specifieke succesformule voor transfers is er niet. 'Als we alle objectieve data hebben, voegen we onze subjectieve indruk toe. De vraag is niet hoe goed een speler is, maar hoe goed hij voor Sevilla is.'

AS Roma rekent nu op het netwerk en de magie van Monchi om de kloof met Juventus te dichten. Ondertussen blijft FC Sevilla verweesd achter. Het zal de komende tijd nog wel kunnen profiteren van zijn erfenis. Zo werd de opstapclausule in het contract van Steven N'Zonzi eind januari nog opgetrokken tot 45 miljoen euro. De Franse boomlange middenvelder is vermoedelijk de volgende in het rijtje van lucratieve transfers. Naar AS Roma zal hij allicht niet gaan...