Mitrovic: 'Lukaku is een beest, hij hoort bij de beste spitsen ter wereld'

Over zijn toekomst kan en wil Aleksandar Mitrovic tot na het WK niet veel kwijt, maar nu Fulham zich verzekerde van Premier Leaguevoetbal ziet hij een verlengd verblijf aan Craven Cottage zeker zitten. 'Absoluut, maar dat hangt niet enkel van mij af. Ik voelde mij hier meteen thuis en mijn gezin woont graag in Londen. Een bruisende stad, beter weer dan in het noorden van Engeland en misschien het belangrijkste: makkelijkere verbindingen naar Servië. Vanuit Londen heb je tenminste rechtstreekse vluchten.'

Fulham-trainer Slavisa Jokanovic bewees Servië een dienst door Mitrovic uit zijn vertrouwenscrisis te halen en een perfect in vorm verkerende spits af te leveren voor de nationale ploeg. Mitrovic lacht: 'Hij heeft inderdaad een goeie job gedaan voor zijn land. Ik moet Jokanovic bedanken voor het vertrouwen, hij praat veel met me. Ik vind het belangrijk dat een trainer ook polst naar de mens achter de voetballer. Bij Anderlecht had ik een gelijkaardige band met Besnik Hasi.'

Het WK in Rusland kan richtinggevend worden voor zijn carrière, beseft de 23-jarige Serviër. Maar hij houdt de druk liever af. 'Bij mij leeft vooral het besef dat we met goede resultaten enthousiasme kunnen losweken op het thuisfront. Het Servische volk hoop en geloof brengen. Voor mezelf? Ik zal gewoon mijn best doen op het veld, de rest heb je niet in de hand. Ons doel is om de groepsfase te overleven, eens je daar voorbij bent, kan alles.'

De laatste WK-poulewedstrijd van Servië, op 27 juni tegen Brazilië, geldt als dé kans om zich in de vitrine van het wereldvoetbal te plaatsen. Mitrovic haalt de schouders op. 'In mijn ogen zijn de groepsduels tegen Costa Rica en Zwitserland belangrijker. Daar moeten we onze punten rapen. Je voelt wel in Servië dat alles draait om die match tegen Brazilië, maar de spelers zelf zijn gefocust op die eerste match tegen Costa Rica.'

Bewondering voor Lukaku

Op basis van de WK-kwalificatiecampagne (zes goals in negen wedstrijden) is de ex-Anderlechtenaar eerste keuze in de aanval bij het Servische nationale elftal, maar hij blijft nederig. 'Aleksandar Prijovic heeft er een sterk seizoen opzitten bij PAOK, hij verdient evenzeer een kans. Ik probeer mij daar niet mee bezig te houden, het belangrijkste is dat we winnen. Ook als ik niet op het veld sta, wil ik het beste voor het team. Mensen zien mij soms als een bad boy, maar ik zat bij Newcastle een half jaar op de bank en heb daar nooit voor problemen gezorgd. Ik heb respect voor mijn ploegmaats, ook al loop ik dan niet gelukkig rond.'

Met zijn huidige vorm zit er in Rusland misschien wel een topschutterstitel in, werpen we op. In een strijd met Romelu Lukaku bijvoorbeeld... 'Ik hoop het, want dat zou betekenen dat we allebei ver meegaan in het toernooi', glimlacht Mitrovic. 'Alle gekheid op een stokje: ik zie Lukaku daar echt wel toe in staat.'

Zijn bewondering voor de spits van de Rode Duivels steekt Mitrovic niet onder stoelen of banken. Integendeel. 'Hij is een beest en heeft een uitstekende mentaliteit. We kennen mekaar een beetje. Voor mij hoort hij bij de beste spitsen ter wereld, dat heb ik hem trouwens al gezegd. Op zo een jonge leeftijd dergelijke statistieken neerzetten... (blaast) en wat heeft hij nog allemaal voor zich liggen?! Op je 25e al topschutter aller tijden zijn van je land, dat is werkelijk fenomenaal. Hij krijgt nog altijd kritiek in België, maar dat is omdat hij de standaard zelf zo hoog heeft gelegd.'