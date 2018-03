Mo Salah, de meest gegeerde voetballer van het moment

Het sprookje van Mohamed 'Mo' Salah blijft maar voortduren. Vorig weekend was hij andermaal de grote uitblinker bij Liverpool met vier doelpunten tegen Watford (5-0). Salah zit nu aan 28 stuks (in 30 optredens) in de Premier League. Daarmee heeft hij een groot aandeel in de knappe derde plaats van Liverpool in het klassement, op twee punten van maar een match meer dan Manchester United.

