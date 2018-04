Moet Napoli titeldroom opbergen?

Na de overwinning op Juventus op de 34ste speeldag was de Napolitaanse hoop op een derde landstitel in de clubgeschiedenis weer opgeleefd - Dries Mertens zei in een gesprek met VTM zelfs te vrezen voor doden bij een eventuele titelviering. Napoli zette dit seizoen alles op het kampioenschap in de Serie A, met als gevolg dat het in de Champions League sneuvelde in de poulefase en er vervolgens in de Europa League al in de zestiende finales uitging tegen RB Leipzig. Maar ook een eerste landstitel sinds 1990 - het Maradonatijdperk - is na afgelopen weekend ver weg: met nog drie speeldagen op het programma is de achterstand op leider Juventus weer opgelopen tot vier punten.

Dramatische ontknoping

Het zag er nochtans even heel goed uit zaterdag, toen Juventus tegen een 2-1 achterstand aankeek op het veld van Inter. Bij een nederlaag van de rivaal uit Turijn, en op voorwaarde dat het zondag zelf won bij Fiorentina, kon Napoli in de stand over Juventus springen. Maar twee keer liep het mis. Juventus kroop uiteindelijk door het oog van de naald door in extremis een 2-3 overwinning uit de brand te slepen en tot overmaat van ramp gingen de troepen van coach Maurizio Sarri zelf zwaar onderuit in Firenze (3-0).

Na amper 6 minuten moest Napoli met zijn tienen verder nadat Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk), de held van vorige week voor Napoli, rood kreeg op aangegeven van de videoscheidsrechter voor een fout op de doorgebroken Giovanni Simeone. Man van de match Simeone, zoon van Atletico Madrid-trainer Diego Simeone, haalde vervolgens zijn gram met drie treffers en zette zo heel Napels weer met beide voetjes op de grond. Met negen schoten op doel versus één hield een gretig Fiorentina verdiend de drie punten thuis. Een Bleke Mertens werd in de 51ste minuut vervangen.

Programma

Napoli moet nu hopen op een mirakel, al heeft het wel een op papier makkelijker programma dan Juventus. Op de volgende speeldag ontvangen Mertens en co zondag het als tiende gerangschikte Torino, terwijl Juventus het zaterdag al thuis opneemt tegen Bologna, de twaalfde.

Op de laatste twee speeldagen vinden alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip plaats. Zondag 13 mei staat Juventus voor de lastige verplaatsing naar het AS Roma van Radja Nainggolan (de vierde in de stand) en moet Napoli naar het Sampdoria van Dennis Praet. Op de laatste speeldag is het nog Juventus - Hellas Verona (voorlaatste) en Napoli - Crotone (vijftiende).

Als Juve zijn koppositie niet meer uit handen geeft, is het al de zevende titel op rij voor de Bianconeri.