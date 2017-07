Monaco ontkent dat er een overeenkomst is met Real over Mbappé

Marca meldt dat de 18-jarige aanvaller voor zes jaar zou tekenen bij de Madrilenen en jaarlijks een nettobedrag van 7 miljoen euro gaat opstrijken. Bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen spreken over een vast transferbedrag van 160 miljoen euro en 20 miljoen afhankelijk van bepaalde voorwaarden die de speler moet halen. Andere bronnen spreken dan weer over 150 plus 30 miljoen euro.

Monaco en Madrid staan dus op het punt een deal te sluiten die het huidige recordbedrag van 105 miljoen euro voor Paul Pogba in het niets doet vallen. De landgenoot van Kylian Mbappé verhuisde vorige zomer van Juventus naar Manchester United.

Het was geen geheim dat Real-coach Zinédine Zidane een fan was van de jonge Franse aanvaller. Real Madrid lijkt dus Manchester City en PSG voor te zijn in de strijd om het jonge toptalent. Het was weinig waarschijnlijk dat Monaco Mbappé naar PSG zou laten vertrekken. Het zou daarmee immers een rechtstreekse concurrent versterken.

Real Madrid deed vorige week al een transfer die veel geld in het laatje bracht: het verkocht Álvaro Morata aan Chelsea voor tachtig miljoen euro.

De concurrentie in de aanval bij Real Madrid zal niet mals zijn voor Mbappé, hij komt er het beruchte BBC-trio (Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo) vervoegen. Marca meldt dat Mbappé Monaco liefst dit seizoen al wil verlaten, maar er bestaat ook een mogelijkheid dat Real hem een jaar uitleent aan de Monegasken omdat de concurrentie in de eigen ploeg te groot is met Mbappé erbij.

De Madrileense club hoopt dat de transfer zo rap mogelijk wordt afgerond.

Intussen ontkende Monaco dat er een akkoord is tussen de twee clubs, dat meldt Skysports.