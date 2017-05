Morata beslissender dan CR7 in de Champions League

Bij de doelmannen springen Gianluigi Buffon en Jan Oblak in het oog. Zij behaalden in 10 wedstrijden respectievelijk acht en zes keer een clean sheet. Daarmee doen ze een pak beter dan hun collega's Keylor Navas en Danijel Subasic. Zij konden elk maar een keer de nul houden.

Als we naar het aantal reddingen kijken is er wel groot verschil tussen de Atlético- en de Juventuskeeper. Oblak moest 29 saves verrichten, terwijl de Italiaan maar 14 keer de bal uit zijn doel moest ranselen.

Bonucci boven

Als we het aantal clean sheets en het aantal overtredingen als criteria gebruiken, mag Leonardo Bonucci zichzelf voorlopig kronen tot de meest secure verdediger. Van alle spelers die minstens 600 minuten speelden in de Champions League kon de Italiaan zes keer de nul houden in acht optredens en had hij slechts drie overtredingen nodig om zijn tegenstanders af te stoppen.

Atléticoverdedigers Filipe Luís en Stefan Savic volgen Bonucci op de voet. Filipe Luís kwam ook acht keer in actie. Daarin haalde vijf clean sheets en maakte hij maar drie overtredingen. Daarmee doet hij het iets beter dan zijn Montenegrijnse ploegmaat. Savic hield vier keer de nul in acht duels en maakte daarin twee fouten.

Verrassing Asensio

De titel van meest beslissende middenvelder in de Champions League gaat tot nu toe naar Thomas Lemar. Op basis van het aantal doelpunten en assists staat de revelatie van Monaco bovenaan. De Fransman doet met twee doelpunten en vier assists iets beter dan Miralem Pjanic. De Bosniër was deze campagne goed voor een doelpunt en drie assists.

Op plaats drie prijkt Marco Asensio. Een verrassing, want het nieuwe Spaanse wonderkind van Real Madrid kreeg nog maar 211 speelminuten. Daarin was hij was wel goed voor twee doelpunten en een assist.

Delen Morata is om de 41 minuten beslissend in de Champions League.

Morata troeft CR7 af

Niet Cristiano Ronaldo, maar Álvaro Morata is de meest bepalende aanvaller in de Champions League. Hoewel de Spanjaard nog maar drie keer scoorde en een assist gaf, deed hij dat in 162 minuten. Dat is een beslissende actie om de 41 minuten.

Op de tweede en derde plaats vinden we Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé. De Portugees scoorde tegen Bayern München zijn honderdste doelpunt en daarmee ook zijn zevende van deze campagne. Bovendien was hij ook al goed voor zes assists. De Fransman Mbappé maakte vijf doelpunten in 356 minuten. Daarmee zijn ze beiden goed voor een bepalende actie om de 71 minuten.