Morioka: herontdekt door Japan maar weinig kans op WK

Het ziet er niet naar uit dat Ryota Morioka straks naar het WK trekt met Japan. Sinds de benoeming van Vahid Halilhodzic als bondscoach van de Samurai Blue in maart 2015 werd Morioka vakkundig genegeerd. De voorbije drie jaar kreeg hij twee invalbeurten cadeau: 20 minuten tegen Brazilië en 28 minuten tegen België in november van vorig jaar. Morioka moet hopen dat hij in maart opgeroepen wordt voor de oefenduels tegen Mali en Oekraïne. Voor die twee interlands wil Halilhodzic een groep samenstellen van 35 spelers, die daarna afgeslankt zal worden naar 30 man. 'De kans dat Ryota naar Rusland gaat, is niet hoger dan vijftig procent', zegt Toru Nakata van de Japanse website Sports Navigation. 'Hij heeft nog tien play-offmatchen om te tonen dat hij een selectie verdient.'

Niet dat ze in Japan echt wakker liggen van Morioka. Na zijn vertrek bij Vissel Kobe werd hij door de Japanners als vermist opgegeven. Ze wisten wel dat hij ergens rondliep, maar de interesse was onbestaande. 'We verloren hem helemaal uit het oog in Polen. We wisten dat hij veel scoorde en assists gaf bij Slask Wroc?aw, maar we konden ons niets voorstellen bij zijn prestaties. We gingen enkel af op zijn statistieken. Hij was een vergeten voetballer in Japan. Ik kan me niet inbeelden dat een Japanse journalist Ryota in Polen is gaan opzoeken. We hebben hem herontdekt bij Waasland-Beveren.'

Zelfs na zijn transfer naar Anderlecht is Morioka verre van een grote ster in Japan. Dat is weggelegd voor zijn collega's uit de Bundesliga. Nakata: 'Shinji Kagawa wordt bij Borussia Dortmund elke match door minstens een en vaak door drie televisiezenders gevolgd. De schrijvende pers heeft vijf tot tien mensen op de perstribune zitten. Voor Morioka zijn we meestal met twee journalisten - als Yuya Kubo op hetzelfde moment speelt, is dat er slechts een. Ik ben er wel van overtuigd dat de Japanse voetbalfan op regelmatige basis iets wil lezen over Morioka.'

De erfenis van Hanni weegt zwaar

