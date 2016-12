'Mourinho betaalde in Spanje meer dan 26 miljoen euro aan belastingen'

Mourinho is een van de namen op de lijst die het klokkenluidersplatform Football Leaks de voorbije dagen verspreidde. 'The Special One' zou in het verleden 12 miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben via een Zwitserse bankrekening op naam van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Maar makelaar Jorge Mendes weerlegt de aantijgingen.

'Mourinho werd in Spanje gemiddeld aan 41 procent belast', laat Mendes via een communiqué van zijn bedrijf Gestifute weten. 'De Spaanse autoriteiten hebben, via hun diensten die zich bezighouden met belastingen, bevestigd dat Mourinho in orde is met zijn fiscale verplichtingen.'

Met Ricardo Carvalho dook er dinsdag nog een andere persoon uit de portefeuille van Mendes op in de Football Leaks. De 38-jarige verdediger, die op dit moment zonder club zit, zou toen hij voor Real Madrid speelde geld verduisterd hebben via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Mendes gaf nog geen commentaar over de situatie van Carvalho. (Belga)