'Mourinho krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf in Spanje'

De Portugese toptrainer, vandaag aan de slag bij Manchester United, aanvaardde naar verluidt een gevangenisstraf van een jaar en een boete van twee miljoen euro.

Mourinho kwam in het vizier van de Spaanse overheid omdat hij in 2011 en 2012, tijdens zijn periode als coach van Real Madrid, voor zo'n 3,3 miljoen euro inkomsten niet zou hebben aangegeven.

De kans dat The Special One ook echt achter de tralies moet, is klein. De Spaanse wet schrijft immers voor dat gevangenisstraffen tot twee jaar bij een eerste veroordeling voorwaardelijk mogen worden uitgezeten.

De voorbije jaren kwamen al heel wat vedetten uit het internationale voetbal in aanraking met de Spaanse fiscus. Onder meer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alexis Sanchez en Javier Mascherano betaalden miljoenenboetes nadat ze schuld hadden bekend.