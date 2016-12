Mumbai City rekent op Diego Forlán in titeljacht

De Indian Hero Super League werd in 2013 boven de doopvont gehouden. Een gesloten minicompetitie tussen acht teams uit de grootste steden in India, met heen- en terugwedstrijden en vervolgens play-offs tussen de eerste vier uit het klassement. En dat allemaal over een tijdspanne van maximum drie maanden. Een idee van sluwe zakenlui - voornamelijk mensen uit de entertainmentindustrie - om de immense potentiële markt van voetbalsupporters in India aan te boren. Het internationaal gezaghebbende managementbureau IMG zorgde ervoor dat meteen een aantal bekende namen hun intrede maakten in de eerste editie van de ISL in 2014. Alessandro Del Piero bijvoorbeeld, die bij Delhi Dynamos de kleedkamer deelde met trainer Harm van Veldhoven en verdediger Wim Raymaekers (ex-OHL).

Ondertussen is de ISL aan zijn derde editie toe. In 2014 kroonde Atlético de Kolkata (met Luis Garcia, nu aanvoerder bij Eupen, als sterspeler) zich tot kampioen, vorig jaar ging Chennaiyin FC met de eer lopen. De grote favoriet voor dit jaar is Mumbai City, dat in grote mate afhangt van marquee playerDiego Forlán (37). De ex-spits van onder meer Man U, Atlético Madrid en Villarreal, tegenwoordig eerder opererend als spelverdeler dan als spits, is zeer te spreken over de competitie maar ziet ook ruimte voor verbetering: "Voor oudere spelers zoals ik is het ideaal dat er slechts drie maanden gevoetbald wordt, maar in het belang van het Indische voetbal zou het beter zijn om tot een fusie te komen met de I-League. Het zou het niveau van de lokale spelers ten goede komen."

Het is een discussie die nu volop gevoerd wordt door de Indische voetbalinstanties. De originele Indian Premier League telt tegenwoordig eveneens amper acht teams, waarvan er nog twee dreigen te verdwijnen tegen volgend seizoen. Wat betekent dat een immens land als India - ondanks het feit dat voetbal er niet de populairste sport is, zitten er bij sommige wedstrijden tot 60.000 toeschouwers in de tribunes - nu twee minicompetities kent, maar geen volwaardig seizoen.

De stichters van de Super League zijn niet blind voor de tekortkomingen en bepaalden al dat elk team minstens vijf Indische spelers op het veld moet hebben en dat er geïnvesteerd wordt in jeugdacademies. Dat was tot nog toe het grote manco van de Super League, zo ontdekte ook Graham Stack, ex-Beveren en tegenwoordig doelman bij Kerala Blasters. "De Indische spelers tonen veel goede wil, maar je merkt dat ze niet gevormd zijn in een echte voetbalcultuur. Wij worden enorm in de watten gelegd als spelers van de Super League, maar het zou goed zijn als er wat meer geïnvesteerd wordt in jeugdopleiding", liet Stack noteren in zijn blog voor SkySports.

Naast een ideaal oord voor voetballers in de nadagen van hun carrière, werpt de Super League zich op als een platform voor beginnende trainers. Marco Materazzi kon Chennaiyin FC niet plaatsen voor de play-offs, maar Gianluca Zambrotta (Delhi Dynamos) en José Molina (Atlético de Kolkata) mogen wel nog dromen van de titel. De halve finales van de play-offs starten zaterdag 10 december, op 18 december kennen we de kampioen.