Mysterie rond Duits toptalent Moukoko

Vorige week haalde de amper twaalfjarige voetballer de headlines van de internationale pers. In zijn tweede wedstrijd voor de Duitse U16 had de jongen met Kameroense roots twee keer gescoord. Zo lag hij aan de basis van de 2-1-zege tegen Oostenrijk.

Youssoufa Moukoko is een fenomeen, is het unanieme oordeel van alle volgers. Na vijf wedstrijden bij de U17 van Borussia Dortmund stond zijn teller ook al op dertien goals.

Alleen: er zijn stevige twijfels over zijn exacte leeftijd, want de jongen ziet er veel ouder uit dan twaalf. Vader Joseph bestrijdt dat: 'Direct na zijn geboorte gaf ik Youssoufa aan bij het Duitse consulaat in Yaoundé. Wij kregen daar een authentiek Duits geboortebewijs. Bovendien kan hij niet ouder zijn, omdat zijn moeder maar 28 jaar oud is.' De geboortedatum op de akte is: 20 november 2004. Zowel club als Duitse voetbalbond bevestigt dat de geboorteakte authentiek is en twijfelt dus niet aan de versie van vader Moukoko.

Joachim Schubert, de voormalige clubdokter van VfL Bochum, kan het echter niet geloven: 'Het is niet normaal dat een jongen van twaalf jaar de fysieke kenmerken heeft van iemand die al achttien is.' Een grondig medisch onderzoek kan uitsluitsel geven.

Ook oud-international Lars Ricken, momenteel jeugdcoördinator bij Borussia Dortmund, is daar voorstander van om alle twijfels eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Tijdens zo'n onderzoek wordt het gebit bekeken en worden er verschillende röntgenfoto's genomen van de beenderen in de pols. Maar vader Moukoko ligt dwars.

Ondertussen beslisten de Duitse bond en Borussia Dortmund om een speciale mediaverantwoordelijke aan te stellen. Die moet ervoor zorgen dat het toptalent niet wordt aangeklampt voor vragen of interviews. Volgens het Duitse reglement mogen spelers ook pas vanaf hun zeventiende aantreden in de Bundesliga. Wordt ongetwijfeld vervolgd.