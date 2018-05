Na de Champions League: wat met Ronaldo en Bale?

Meteen na afloop van de match in Kiev zaterdag zei Ronaldo dat het 'geweldig was om voor Real Madrid te spelen' en beloofde hij de fans 'binnen enkele dagen' meer informatie.

Vooral omdat hij in de verleden tijd sprak, werd meteen geconcludeerd dat CR7 na negen seizoenen Real andere oorden wil opzoeken. Hij wordt de jongste tijd gelinkt aan onder andere PSG en zijn ex-ploeg Manchester United.

Maar amper 24 uur later, tijdens de viering in Madrid zondagavond, veranderde Ronaldo van toon. Op een gegeven moment nam hij de microfoon en riep hij op de Plaza de Cibeles de bijeengekomen Realsupporters toe: 'Tot volgend jaar'.

Aandacht

Dat doet natuurlijk de vraag rijzen wat daarachter zit. Het was niet de eerste keer dat Ronaldo (33) en bommetje dropte over een mogelijk vertrek bij Real. Telkens tekende hij uiteindelijk toch een nieuw, verbeterd contract in de Spaanse hoofdstad. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot 2021 en levert hem naar verluidt jaarlijks circa 23 miljoen euro op. Daarmee behoort hij echter niet tot de vijf bestbetaalde voetballers ter wereld, en dat steekt wellicht.

Sommige analisten suggereren dan weer dat Ronaldo mogelijk niets meer heeft willen bereiken dan de aandacht naar hem trekken, op een avond waarop alle schijnwerpers op Man van de Match Gareth Bale waren gericht. De Welshman viel in bij 1-1 en bezorgde Real Madrid met twee doelpunten voor het derde jaar op rij de Beker met de Grote Oren.

Trainer Zinedine Zidane lijkt alvast niet te geloven in een vertrek van zijn sterspeler. 'Als je het mij vraagt, moet Cristiano absoluut blijven. Hij maakt deel uit van deze club. Het is met geen pen te beschrijven wat hij voor Real betekent.'

De situatie van Ronaldo wordt door de pers gelinkt aan die van Neymar bij PSG. De Braziliaan, die het naar het schijnt niet erg naar zijn zin heeft in Parijs, wordt nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid. Neymar weglokken uit Frankrijk zou de Spanjaarden echter een bom geld kosten, aangezien PSG vorig seizoen 222 miljoen euro voor hem betaalde. Een van de mogelijkheden die geopperd worden, is een ruil Ronaldo-Neymar.

Bale

Dan lijkt een vertrek van Bale, de Man van 100 Miljoen, toch dichterbij. De matchwinnaar tegen Liverpool ligt al een tijdje niet meer in de bovenste schuif van Zidane. Volgens de Britse krant The Telegraph heeft Bale zelfs gezegd dat de trainer niet eens met hem heeft gesproken na zijn sterke invalbeurt met twee doelpunten tegen Liverpool.

'Persoonlijk vind ik dat ik elke week moet spelen en dat is nu niet het geval', zei Bale na de CL-finale. 'Ik heb sterk gepresteerd, doelpunten gemaakt (Bale trof ook raak in de vijf matchen voor de finale en eindigde het seizoen met 21 goals in 39 optredens, nvdr.) maar toch krijg ik naar mijn mening te weinig speeltijd. We gaan deze zomer rond de tafel zitten en bespreken wat we gaan doen. Uiteindelijk zal het mijn beslissing zijn'.

Een en ander is volgens de krant The Guardian niet in dovemansoren gevallen bij Manchester United, dat al langer gecharmeerd is door de Welshe winger. Ook Bayern München wordt genoemd als geïnteresseerde club. Het is echter nog maar de vraag hoezeer Bale echt wil vertrekken en hoever kandidaat-kopers willen gaan. De speler heeft in Madrid immers nog een erg lucratief contract tot 2022 en is een van de bestbetaalde spelers ter wereld - al zou zijn loon geen probleem mogen vormen voor een aantal van de topclubs in de Premier League.

Bales sportieve lot bij Real lijkt ook gekoppeld te zijn aan dat van Zidane, maar met een derde Champions League-overwinning op rij is de kans groot dat de Fransman ook volgend seizoen nog op de bank zit bij de Koninklijke. Wordt met andere woorden vervolgd...