Nainggolan als wapen tegen Juve

Het blauw-zwarte verhaal van Radja Nainggolan had al eerder kunnen beginnen. In de winter van 2014, toen Ninja uiteindelijk voor AS Roma koos, had er al een eerste flirt plaatsgevonden tussen de Rode Duivel en Internazionale, dat toen net was overgenomen door Erick Thohir, die net als Naninggolan Indonesische roots heeft.

