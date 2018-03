Nainggolan: 'Ik heb nooit problemen gehad met de bondscoach'

Radja Nainggolan over...

... zijn WK-ambities:

Het houdt me bezig. Ik denk dat ik op basis van mijn prestaties van de laatste jaren wel verdien om bij de selectie te zijn. (...)

Ik zou mezelf bij de twee centrale middenvelders zetten in die 3-4-2-1. Dat is mijn beste plaats. Maar het belangrijkste is bij de WK-selectie horen. Ik heb het vorige WK al gemist. Ik lig goed bij iedereen. Vraag maar rond. Ik ben geen herrieschopper, heb nooit een probleem gehad met een andere speler. Meer nog: de andere Rode Duivels komen me allemaal bezoeken in Rome. Maar misschien moet ik proberen een beetje beter te liggen bij de bondscoach zelf, hoewel ik nooit problemen had met hem.

Soms moet je kunnen accepteren dat er keuzes worden gemaakt waar je het zelf niet eens mee bent. (...) Ik mis nog één ding: een WK meemaken. Liefst dit WK. Als ik dit zou missen, zou ik dat heel erg vinden.

... zijn liefde voor AS Roma:

Ik kon naar Chelsea, maar ook naar andere ploegen... Maar op mijn 28, 29 jaar ergens anders opnieuw beginnen, in een nieuwe cultuur, een andere levensstijl, dat is niets voor mij. Ik blijf liever waar ik me goed voel. (...)

Als geld mijn motivatie was geweest, was ik al vaker van club gewisseld en was mijn loon al vaker naar omhoog gegaan. Mijn voornaamste drijfveer is goed leven. Je moet gelukkig zijn en je moet graag spelen waar je zit. Beide heb ik hier. Alles is perfect op elkaar afgestemd. Mijn familie heeft het hier goed. Er zijn veel goeie restaurants, het is fijn om te shoppen. Als er vrienden of familie op bezoek komen, kan je ze overal naartoe sturen.

Ook de club ligt mij. De supporters staan achter mij. Ik heb veel gegeven op het veld, daar krijg ik veel respect voor terug. Als voetballer is dat één van de mooiste zaken die je kan krijgen. (...) Opgegroeid ben ik in Antwerpen, maar man ben ik geworden in Italië. Zoals het nu staat, zie ik me later in Rome wonen en een tweede verblijfplaats hebben in Antwerpen.

... zijn goede band met Francesco Totti:

Totti komt nog steeds in de kleedkamer. Ik heb een heel goeie band met hem. Karakterieel lijken we op elkaar. Hij is iemand die meteen zegt wat hij denkt, ik ook. Toen ik hier aankwam, keek ik wel wat tegen hem op, hij was toch God in Rome, maar ik denk dat ik snel een goeie indruk heb gemaakt, ook op hem. Hij neemt zichzelf niet au sérieux, net als ik. Je mag serieus zijn in het leven, maar niet té serieus, want anders leef je tussen twee lijnen en dat vind ik niet oké.

