Napoli: vol voor de titel

Dries Mertens (30) was nergens te bespeuren tijdens de heenmatch in de 1/16e finales van de Europa League. De drie gele kaarten die hij opliep tijdens de groepsfase van de Champions League, maakten dat hij geschorst moest toekijken vanuit de tribunes.

Leipzigcoach Ralph Hassenhüttl haalde opgelucht adem. Toch bleef hij op zijn hoede voor de offensieve weelde bij de Partenopei: "Dries Mertens is gelukkig geschorst, maar Napoli heeft genoeg spelers die het verschil kunnen maken. Lorenzo Insigne is daar eentje van."

Uiteindelijk bleek zijn vrees onterecht, want de Napolitanen speelden een ontzettend zwakke wedstrijd. Een zware 1-3-pandoering in het overigens akelig lege Stadio San Paolo was dan ook het harde verdict.

Trainer Maurizio Sarri reageerde ontgoocheld: "Ik ben teleurgesteld over wat ik zag. Ons shirt moeten we eren en dat hebben we niet gedaan. Ik zag een ploeg zonder enthousiasme en honger. Dat is een slecht voorteken."

Kampioenschap

Of Dries Mertens straks aan de aftrap zal verschijnen van de terugwedstrijd, valt te betwijfelen. De Napolitanen staan namelijk alleen op kop in de competitie met een puntje voorsprong op dichtste achtervolger Juventus. Als het de eerste plaats kan behouden, kroont het zich voor de derde maal in zijn historie tot landskampioen.

En daar moet alles voor wijken. Dat vindt ook clubeigenaar Aurelio De Laurentiis: "De Europa League slorpt, net zoals de beker, enorm veel energie op. Enkele nieuwe spelers krijgen dan ook de kans om zich te bewijzen."

In de Coppa Italia keerde die tactiek zich ook al tegen de Napolitanen. In de kwartfinale tegen het Atalanta Bergamo van Timothy Castagne werd het, ondanks een doelpunt van de ingevallen Mertens, dan ook uit het tornooi geknikkerd. Dat Sarri toen geluisterd had naar zijn voorzitter, had daar meer dan waarschijnlijk iets mee te maken.

Grande Dries

Dat de Napolitanen in volle titelstrijd verwikkeld zijn, is grotendeels te danken aan de kleine Belg. Net als vorig jaar is Mertens aan een ijzersterk seizoen bezig. In 24 van de 25 wedstrijden verscheen hij aan de aftrap en hij wist er 15 keer de netten te doen trillen. Daarmee moet hij enkel rasechte goalgetters à la Immobile (20), Icardi (18) en Quagliarella (17) voor zich dulden in de Italiaanse topschuttersranglijst.

Opmerkelijk is dat Mertens in de helft van de competitiewedstrijden scoorde en de Partenopei dan telkens de volle buit wist te pakken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor zes assists en werd hij maar liefst viermaal tot Man van de Match gekroond.

Sarri beseft dan ook de onschatbare waarde van Leuvenaar. "Dries wordt steeds beter. Hij is een wereldspeler aan het worden en is niet meer weg te denken uit de spits", aldus de Italiaanse coach.