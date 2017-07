Nederlanders wanen zich al zeker van groepswinst

Vanavond om kwart voor negen bekampen De Red Flames de Oranje Leeuwinnen in het uitverkochte Koning Willem II Stadion in Tilburg. In Poule A, de groep van België, ligt alles nog open. Naast België en Nederland kunnen ook Noorwegen en Denemarken zich nog plaatsen voor de volgende ronde.

Zowel de Belgische als de Nederlandse dames kunnen best duimen voor hun Noorse collega's. Als de Noorse voetbalsters winnen, dan gaat Nederland zeker door naar de volgende ronde. De Noren kunnen zich enkel nog kwalificeren voor de kwartfinales als ze drie punten pakken en als hun doelpuntensaldo (nu -3) hoger is dan dat van België (nu 1) en van Denemarken (nu 0). De Flames kunnen dus best winnen, maar zelfs dan zijn ze nog afhankelijk van het doelpuntensaldo van de Deense dames. Wij winst eindigt België al zeker boven Noorwegen.

Na de 2e speelronde in Groep A staat Nederland alleen bovenaan met 6 punten. De Noren staan verrassend op plek 4. ???????? #WEURO2017 pic.twitter.com/n2uccNmMN0 -- WomensEuro2017 (@WomensEuro2017) 20 juli 2017

De Belgische fans zullen het Scandinavisch onderonsje dus met een half oog volgen. Het vertrouwen in eigen kunnen bij de Nederlanders is echter iets groter: zij zien hun ploeg al aantreden in de kwartfinales als winnaar van hun groep. Voor elke kwartfinale zijn er nog tickets verkrijgbaar, behalve voor die van 29 juli in Doetinchem. In die wedstrijd neemt de tweede van groep B het op tegen de eerste van groep A. En wie speelt er in groep A? Jawel, de Oranje Leeuwinnen.

Niet alleen de Nederlandse supporters, maar ook de speelsters lopen over van het vertrouwen. Dat is toch af te leiden uit de volgende uitspraak van de Nederlandse Mandy Van den Berg in een interview bij NUsport: 'We willen België kapot spelen door de bal rond te laten gaan, veel kansen te creëren en hopelijk veel te scoren.'

De Flames weten dus wat hen te doen staat: winnen, en best met enkele doelpunten verschil.